Amerika, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini son kez uzattı. Amerika Başkanı Trump da, anlaşmanın yenilenmemesi durumunda çekileceklerini söyledi. Washington'un hamlesine Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer anlaşmanın hiçbir şart altında yeniden müzakereye açılmayacağını vurguladı

Washington, P5 artı 1 ülkeleri olan Amerika, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya'nın İran ile yaptığı nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini uzattı.



Amerika, anlaşmayı son kez 120 günlüğüne uzattığını bildirdi.



Amerika Başkanı Donald Trump da İran'la yapılan anlaşmadan çekilmemek için müzakere çağrısı yaptı. Anlaşma için bazı şartlar isteyen Trump, bu konuda ABD Kongresiyle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.



Biğr yandan yaptırım muafiyetini uzatma kararı alan Amerika, diğer yandan yeni yaptırımlara gidiyor. Bu kapsamda 14 İranlı kişi ve kurum daha ABD tarafından yaptırım için kara listeye eklendi.



Washington'un nükleer anlaşma kararı ve kara listeyi genişletme hamlesine Tahran'dan jet yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, nükleer anlaşmanın hiçbir şart altında yeniden müzakereye açılamayacağı vurgulandı. Açıklamada, İran ne şimdi, ne de gelecekte, anlaşmada hiçbir değişimi kabul etmeyecektir" ifadesi kullanıldı.



Bakanlık yaptırım için listeye İran Yargı Erki Başkanı Sadık Amoli Laricani'nin de olmasına sert tepki gösterdi. Bunun kırmızı çizgiyi aşmak olduğunu belirten İran Dışişleri, Amerika'nın bu kararına karşı misilleme yapacağını duyurdu.



Uzmanlar, Amerika'nın aldığı İran kararlarını sıcağı sıcağına Ulusal Kanal'da değerlendirdi. Yaptırım muafiyetinin ertelenmesini olumlu karşılayan uzmanlar, ancak Amerika'nın yeni tezgahlarına karşı da uyarıda bulundu.



ulusal.com.tr