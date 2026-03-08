Uzmanlar Meclisi kararı verdi: Hamaney’in yerine geçecek dini lider belli oldu

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 9. gününe girdi. 1989 yılından bu yana ülkenin dini lideri olan Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail ortak operasyonunda şehit edilmesinin ardından yeni dini liderin kim olacağı netlik kazandı.

İsrail makamlarının "Hamaney'in halefi olmak isteyen herkes hedefimizde" açıklamasının ardından İran Temsilciler Meclisi, yeni dini liderin seçildiğini ancak isminin güvenlik gerekçesiyle şimdilik duyurulmayacağını kaydetti.

UZMANLAR MECLİSİ ATAMAYI DOĞRULADI

İran'da 88 üyeli Uzmanlar Meclisi'nin üyelerinden Seyyid Ahmed Alam el-Huda, liderlik seçimlerinin yapıldığını ve yeni dini liderin atandığını resmen doğruladı. Al Mayadeen'in aktardığına göre Alam el-Huda, Uzmanlar Meclisi'nin henüz bir karar vermediğini öne süren tüm söylenti ve raporların tamamen uydurma olduğunu ifade etti.

Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakeri ise Hamaney'in halefi konusunda çoğunluk mutabakatına varıldığını bildirdi. Mirbakeri, atama süreciyle ilgili bazı engellerin çözülmesi gerektiğini belirtti. İran medyası dün, Uzmanlar Meclisi'nin bir üyesine atıfta bulunarak meclisin yeni lideri seçmek üzere 24 saat içinde toplanmasının beklendiğini kamuoyuna aktarmıştı.