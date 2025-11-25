Uzun süre uyanmayınca öldü sanılan kadın tören bitmeden gözlerini açtı

Bir Budist tapınağında düzenlenen cenaze töreninde şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Öldüğü ilan edilen 65 yaşındaki kadın, cenaze işlemleri sırasında tabut içinde hareket edince görevliler durumu fark etti.

Görevlilerin tabutun kapağını açmasıyla kadının nefes aldığı ve hafifçe kıpırdadığı görüldü. Bunun üzerine cenaze töreni durduruldu ve kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Chonthirat Sakulkoo isimli kadında kalp durması veya solunum yetmezliği saptanmadı. Doktorlar, yaşlı kadının aşırı düşük kan şekeri (hipoglisemi) nedeniyle derin bir bilinç kaybı yaşamış olabileceğini ve bu durumun ölümle karıştırılabildiğini açıkladı.

UZUN SÜRE UYANMADI

Kadının kardeşi Mongkol Sakulkoo, ablasının iki yıldır yatalak olduğunu, geçtiğimiz günlerde evde hareketsiz halde bulduklarını ve uzun süre uyanmayınca öldüğünü düşündüklerini söyledi. Ablasının organ bağışı isteğini yerine getirmek amacıyla yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Bangkok’a gittiklerini, ancak hastanenin ölüm belgesi olmadığı gerekçesiyle cenazeyi kabul etmediğini ifade etti. Bunun üzerine sürecin uzaması ve cenazenin korunmamış olması nedeniyle ablasını doğrudan tapınağa götürdüklerini belirtti.

Cenaze töreninde görev yapan tapınak yetkilisi, tabuttan gelen hafif sesler üzerine kapağı açtıklarında kadının gözlerini araladığını ve bir süredir tabuta vurduğunun anlaşıldığını aktardı. Görevi boyunca binlerce cenaze işlemine tanıklık ettiğini ancak böyle bir olayı ilk kez yaşadığını söyledi.

Olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından, cenaze töreninin gerçekleştirildiği Budist tapınağı yaşlı kadının tedavi sürecine destek vereceklerini duyurdu.