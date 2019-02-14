ABD ve İsrail öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da Ortadoğu konferansı düzenleniyor. Toplantıya İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo katılıyor. Toplantının ana gündemi İran'a yönelik yaptırımlar... Ayrıca Kuzey Akım2 projesi de toplantıda tartışılan diğer kritik başlık.

ABD ve İsrail başta olmak üzere müttefiki Arap ve Avrupalı ülkelerin katıldığı Ortadoğu konulu konferans 13 Şubat'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da başladı.



"Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" adlı toplantının organizatörü ABD. İsrail de konferansın düzenlenmesi için çaba harcayan ülkelerin başında geliyor.



Ortadoğu konulu konferansta, İran'na yönelik yaptırımların yanı sıra İsrail-Filistin sorunu, IŞİD ile mücadelenin, Suriye ve Yemen konuları gündemi oluşturuyor.



İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katıldığı konferansa, birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya, bakanlar düzeyinde katıldı.



Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanı sıra Rusya, Çin ve Filistin konferansa katılmama kararı almıştı.



Konferansın başladığı gün İran'da Devrim Muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan ve 27 askerin öldüğü intihar saldırısı düzenlendi.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, saldırıyla ilgili, "İran'ın tam da 'Varşova sirkinin' gerçekleştiği günde terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor, ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor'' dedi.



İsrail Başbakanı Netanyahu Polonya'nın başkenti Varşova'da Körfez ülkelerinden Umman'ın Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ile bir araya geldi.



Netanyahu, Umman Sultanının kendisini ülkesine davet ederek "cesurca" bir karar aldığını söyledi.



Resmi ziyaret kapsamında Polonya'da bulunan Pompeo, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz (Hayez Kaputoviço) ile ortak basın toplantısı düzenledi.



"Kuzey Akım 2" projesinin Avrupa'nın enerji güvenliği için tehdit olduğunu savunan Pompeo, ''Washington boru hattı projesine karşı çıkıyor çünkü bu Rusya'nın doğal gaz ihracatındaki avantajını artırıp, diğer Avrupa ülkelerini Rusya'ya bağımlı kılar.'' diye konuştu.



Czaputowicz ise Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili ABD'li mevkidaşı ile hemfikir olduğunu, söz konusu projenin Avrupa'nın enerji güvenliğine yarar sağlamayacağını iddia etti.





ulusal.com.tr