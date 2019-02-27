Vatan Partisi heyeti, Genel Başkan Doğu Perinçek başkanlığında, Pekin'de ziyaretlerini sürdürüyor. ÇKP'nin üst düzey yetkilileriyle görüşen parti heyeti, 68 yıldır yayın hayatına devam eden Çin Gençlik Gençlik Gazetesi merkezini ziyaret etti

Çin Komünist Gençlik Birliği üyeleri tarafından kabul edilen heyete gazetenin eski ve önemli sayıları gösterildi, çeşitli sunumlar ve tanıtımlar yapıldı.



17 Yıl ÇKGB Tanıtım Bakan Yardımcısı olarak çalışan ardından gazetede görevlendirilen Genel Editör Yardımcısı Cin Can Li konuşmasında, "ÇKP'nin 89 milyon üyesinin %35'i gençlerden oluşuyor. Bu gazeteyle ulaşıyoruz. Amacımız sosyal gelişmeleri Çin gençliğine ilerletmek ve gençliği ilerletmektir. Tirajimizy aklaşık 30 milyondur. dedi. Vatan Partisi'ni de tanıdıklarını ve gençliğe çok önem verdiğini ifade eden Li, ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı da, Vatan Partisi'nin de gençlik hareketi içerisinden doğduğunu anlattı ve "Çin Gençlik Gazetesi'ne ve ÇKGB'ye çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir dünya kuruluyor ve bu dünyanın gelceği bugünün gençlerinin ellerindedir. Birlikte yapacak çok şey var." dedi. Türkiye'deki gençlik mücadelesini, Öncü Gençlik'in yayın faaliyetlerini aktararak devam eden Bursalı, iş birliği önerileri ve geleceğe dair ortak projeler sundu.



'100 YILDIR AYNI CEPHEDEYİZ'



4 Mayıs 1919'da Pekin'de başlayan gençlik hareketini ve 19 Mayıs 1919'da Türkiye'de başlayan kurtuluş mücadelesini hatırlatan Bursalı, "100 yıldır aynı cephedeyiz. Bağımsızlığımız ve insanlığın ortak geleceği mücadele ediyoruz. Emperyalizm bütün iklimlerde bozguna uğruyor. Artık tarih sahnesinde birlikte üreten, birlikte paylaşan ve birlikte gelişen ülkeler çıkmıştır. İki ülkenin köklü tarihi ve tecrübeleriyle, geleceğe güvenle ve umutla bakıyoruz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.













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