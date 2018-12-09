Sarı Yeleklilerin özellikle Paris'teki eylemleri büyük yankı uyandırdı. Aslında Sarı Yelekliler hareketi Fransız taşrasında başlayıp merkeze yönelen bir hareketti. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk'ta eylemler sırasında Lyon kentinin Ville Franche kasabasında Sarı Yeleklilerin eylem çadırlarını ziyaret etti.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk, Fransa'ya gitti Sarı Yelekliler eylemlerini yerinde takip etti.



Bolluk, Lyon'un Ville Franche ilçesinde Sarı Yelekliler'in eylem çadırını ziyaret etti. Burada Sarı Yelekliler'le görüşen Bolluk, halk hareketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Serhan Bolluk açıklamasında Sarı Yelekliler'in bir emekçi hareketi olduğunu söylerken ziyaret ettikleri eylem çadırındaki görüntüler de bunu destekler nitelikteydi.



Görüntülerde görüldüğü üzere hava soğuk. Büyük bidonda yakılan ateşte ısınıyorlar. Barakanın içi yiyeceklerle dolu. Ekmek, su, çeşitli konserveler, ilk yardım malzemeleri... Eyleme aktif katılamayanlar bu yiyecekleri ve malzemeleri getiriyor, yanlarında bir süre kalarak destek veriyorlar. Türkiye'de Gezi eylemlerinde rasladığımız sahneler.

Yaş ortalaması 50'nin üzerinde. Emekliler çoğunlukta. Elbette işsiz gençler de var, 1150 avro asgari ücretle çalışan ve zor geçindiğini söyleyen işçiler de. Kadınlar çoğunlukta. Sorumluyla görüşüyoruz, konuşmak istiyoruz. Hafta içinde gelin daha rahat konuşuruz diyor. Koşturmaca içinde. Kavşağa dört koldan giren araçlar durduruluyor, konuşuluyor eylem anlatılıyor. Geçen arabasının çoğunun ön camında sarı yelek var. Neredeyse geçen araçların hepsi kornaya basıyorlar. Desteğin bir ifadesi bu.



Türkiye'de Sarı Yelekliler'in faşitlerden oluştuğu söylene dursun, Trump'ın 5. Kol Faaliyeti olduğu yakıştırması yapılsın, orta halli emekçi Fransızlar bidonda yaktıkları ateşin başında neoliberalizme karşı nöbetlerine devam ediyorlar.





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