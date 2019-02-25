Vatan Partisi heyeti Çin'deki temaslarına devam ediyor. Başkent Pekin'de Vatan Partisi onuruna verilen yemekte konuşan Genel Başkan Doğu Perinçek, Türkiye ve Çin arasındaki stratejik ortaklığa dikkat çekti ve "Türkiye'ye güvenin" dedi. Çin Komünist Partisi yetkilisi Yu Wei de Vatan Partisi'ni "iki ülke arasındaki ilişkileri ilerleten bir elçi" olarak tanımladı.

Çin ilişkilerimizi ilerleten elçi Vatan Partisi'dir" dedi. Vatan Partisi Lideri Perinçek "güven" vurgusu yaptı. Vatan Partisi heyeti, Doğu Perinçek başkanlığı'nda Çin'deki temaslarını sürdürüyor.



Başkent Pekin'de ÇKP Kuzey Afrika ve Batı Asya Daire Genel Müdür Yardımcısı Yu Wei ile bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayın ardından taraflar Vatan Partisi onuruna verilen yemekte bir araya geldi.



Vatan Partisi Lideri kritik açıklamalar yaptı, ana gündem Türkiye-Çin işbirliği ve "üretim"di.



Türkiye ve Çin'in 21. yüzyılın stratejik müttefik olduğunu vurgulayan Perinçek "Türkiye yeniden Atlantik'e dönmeyecek" dedi.



Her iki ülkenin üretim ekonomisi odaklı işbirliğine dikkat çekti. Amerika'nın Uygur provokasyonlarını hatırlattı.



Yu Wie de Çin Hükümeti olarak bu kötü niyetlere fırsat vermeyeceklerini belirtti. Vatan Partisi'nin " Çin-Türkiye ilişkilerini ilerleten bir elçi" olduğunu söyledi.



15 kişilik heyet daha sonra Sincan Uygur Özerk Bölgesi Başkenti Urumçi’ye geçecekç





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