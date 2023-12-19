Vatan Partisi Heyeti Çin'de

Vatan Partisi heyeti Çin'de. Salgın sonrası davet edilen ilk Türk heyeti, ziyaretlerinin ilk gününde Dış ilişkiler Bakanlığı üst düzey yetkilisi Jiao Zhixin ile görüştü. Görüşmede Türkiye – Çin ilişkilerinde yeni dönem vurgusu öne çıktı.

Vatan Partisi Heyeti Çin'de
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Vatan Partisi Heyeti Çin'i ziyaret ediyor. Vatan Partisi yöneticileri, belediye başkanı adayları, halk önderleri, sanatçılar, sendika yöneticisi ve gazetecilerden oluşan 25 kişilik heyet ilk temaslarını Çin'in başkenti Pekin'de yaptı.

İki buçuk saat süren görüşmede ilk konuşmayı yapan Jiao, "Salgından sonra Türkiye'den davet ettiğimiz ilk heyet. Bu partimizin Vatan Partisi'ne verdiği önemi gösteriyor" dedi.

Vatan Partisi Heyeti Çin'de - Resim : 1

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ise Türkiye – Çin ilişkilerinin önemini vurguladı.

Vatan Partisi heyeti, Pekin'de ÇKP liderleriyle temaslarının ardından Çin'in daha güneyinde bulunan Yunnan eyaleti ile Honghe Hani ve Yi Özerk illerini ziyaret edecek.

# vatan partisi
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