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Vatan Partisi heyeti Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti

Vatan Partisi heyeti Çin'in başkenti Bejing'teki temaslarının ardından Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti. Çin'in Etnik Pohlotikası ve Dayanışma ana temalı uluslararası konferansa Vatan Partisi başta olmak üzere 200'ü aşkın delege katıldı.

Vatan Partisi heyeti Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti

Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya, Latin Amerika'dan Avrupa Ülkelerine 200'ü aşkın delegenin katıldığı Çin'in Etnik Politikası ve Dayanışma Ana Temalı uluslararası konferans başladı.

Konferansın ilk gününde delege heyetlerine Çin ve Asya'nın kültürel zenginliğini ortaya koyan dans gösterileri düzenlendi.

Gösterilerde Türkçe ve Asya dillerinde şarkılar söylendi. Katılımcı delegasyon da gösterilere eşlik etti.

Sempozyumun ikinci gününde delegasyon heyetleri Sincian Uygur Bölgesi'nin başkendi İslam Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

Konferansın üçüncü gününde ise Asya ve Çin temalı oturumlarla devam edecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #çin
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