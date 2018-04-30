Doğu Avrupa’nın önemli ülkelerinden Macaristan’da Vatan Partisi temsilciliği kuruldu.

Vatan Partisi Avrupa’da örgütlenme atağı başlattı. Batı Avrupa’nın tamamında örgütlü faaliyet yürüten Vatan Partisi, Doğu Avrupa’daki ilk temsilciliğini Macaristan’da kurdu.



Macaristan’da yaşayan partililer başkent Budapeşte’de buluştu. Partinin kuruluş toplantısı, Vatan Partisi Avrupa Örgütlenme Bürosu Üyesi Yener Güneş’in katılımıyla gerçekleştirildi.



Siyasi gündemin, Avrupa’da yaşayan Türk toplumunun sorunlarının da ele alındığı toplantıda “Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza” çalışması ve 24 Haziran Seçimlerine ilişkin planlamalar yapıldı.



“VATAN PARTİSİ’Nİ TÜM AVRUPA’DA ÖRGÜTLEYECEĞİZ”



Vatan Partisi Örgütlenme Bürosu Üyesi Yener Güneş, “Avrupa’da yaşayan Türk toplumunu etnik ve mezhepsel temelde örgütlenmelerin, yani gericiliği ve bölücülüğün eline teslim etmeyeceklerini söyledi. Avrupa’nın bütün ülkelerinde Vatan Partililerin bulunduğunu belirten Güneş, hızla Avrupa’nın tamamında Vatan Partisi’ni örgütlü bir güç haline getireceklerini vurguladı. Güneş, çok kısa bir zaman içerisinde partisinin Çekya, Sırbistan, Bosna Hersek, Romanya ve Polonya temsilciliklerinin kuruluşlarının da ilan edileceğinin de müjdesini verdi.







Toplantının sonunda yönetim kurulu oluşturuldu ve görev dağılımı gerçekleştirildi. Vatan Partisi Macaristan Temsilciliği’ne Hungaroloji mezunu, 15 yılı aşkın bir süredir Budapeşte’de yaşayan turizm rehberi Kerim H. Yalçın seçildi. Temsilciliğin sekreterlik görevini IT uzmanı Furkan Sertel, saymanlık görevini ise Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Doğu Erk üstlendi.



“MACARİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRK TOPLUMU İÇİN BÜYÜK BİR İHTİYAÇTI”



Başkanlık görevini üstlenen turizm rehberi Kerim H. Yalçın, Macaristan’da yaşayan Türk Toplumunun Atatürkçü, çağdaş, aydınlanmadan yana olan bir örgütlenmeye büyük ihtiyaç duyduğunu ve Vatan Partisi’nin, Macaristan’da yaşayan Türk toplumunun bu ihtiyacına yanıt vereceğini ifade etti. 17 Haziran 2018 Pazar günü T.C. Budapeşte Büyükelçiliği’ne kalabalık bir grupla gideceklerini belirten Yalçın, Vatan Partisi oylarının ve Cumhurbaşkanı Adayları Doğu Perinçek’in oylarının sandıktan büyük bir çoğunlukla çıkması için bütün güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Yalçın, Macaristan’da yaşayan Türk seçmeni 17 Haziran 2018 Pazar günü T.C. Budapeşte Büyükelçiliği’nde oylarını kullanmaya davet etti.



2017 Referandumunda toplam 1.935 seçmenden 913’ü oy kullanmıştı.



Birleşmiş Milletler raporuna göre Macaristan’da 2.312 Türk yaşıyor.



VATAN PARTİSİ MACARİSTAN TEMSİLCİLİĞİ’NE ULAŞMAK İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ ŞÖYLE:



E-posta adresi : [email protected]

Twitter : https://twitter.com/vatanmacaristan

Facebook : https://www.facebook.com/vatanmacaristan



ulusal.com.tr

