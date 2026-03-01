Vatan Partisi meydanlarda: "Hedef İran’dan sonra Türkiye'dir"

VATAN PARTİSİ MEYDANLARDA: "İRAN'A SALDIRI TÜRKİYE'YE SALDIRIDIR!"

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösteren Vatan Partisi, İzmir'de meydanlara indi. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı E. Hv. Kur. Alb. İhsan Sefa, saldırının asıl hedefinin bölge ülkeleri ve Türkiye olduğunu vurgulayarak, Hükümet'e "Kürecik ve İncirlik üslerine derhal el konulmalı" çağrısında bulundu.

İzmir Vatan Partisi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimlerinin İran'a yönelik başlattığı saldırılara karşı İzmir'de bir basın açıklaması düzenledi. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırganlığın Batı emperyalizminin can çekişirken başvurduğu son çırpınışlar olduğu belirtildi. İran'ın direnişinin bütün insanlık ve Türkiye için olduğunun altını çizen Sefa, AK Parti Hükümeti'ne seslenerek denge politikasından vazgeçilmesi ve bölge merkezli bir dış politikaya geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İl Başkanı İhsan Sefa'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"ÖNLEYİCİ SALDIRI YALANIYLA DÜNYAYI KANDIRIYORLAR"

ABD ve İsrail'in İran'a karşı "önleyici saldırı" yalanının arkasına sığındığını belirten İhsan Sefa, uluslararası hukukun hiçe sayıldığını ifade etti. Sefa, şunları kaydetti:

"Katil Netanyahu ve iş ortağı Trump, İran’a karşı 'önleyici saldırı' diyerek, güya İran onlara saldıracakmış havasıyla her zaman olduğu gibi dünyayı kandırma çabasına girmişlerdir. Üstelik bu saldırıyı görüşmeler devam ederken başlatarak teamülleri hiçe saymışlardır. Daha önce İran’da iç savaş çıkararak kendilerine itaat edecek bir yönetim oluşturmayı denediler, başaramayınca nükleer silah yaygarası kopardılar. Asıl tehlike, nükleer cephaneliğini komşularına karşı bir tehdit aracı olarak kullanan İsrail siyonizmi ve onun koruyucusu ABD’dir."

"HEDEF İRAN'DAN SONRA TÜRKİYE'DİR"

Emperyalizmin asıl amacının "Arz-ı Mevud" (Vadedilmiş Topraklar) haritasını hayata geçirmek olduğunu hatırlatan Sefa, asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Amaçları Türkiye, İran, Irak ve Suriye’den toprak alarak İkinci İsrail'i oluşturmak. Bunun için de İsrail’e engel olacak ülkelerden önce İran’ı, sonra Türkiye’yi dize getirmektir. ABD; Doğu Akdeniz’de ve Yunanistan’da kurduğu üslerle namlularını Türkiye’ye çevirmiş, Mavi Vatanımıza göz dikmiştir. Dedeağaç’tan Kıbrıs’ın güneyine kadar kurulan bu kuşatma hattı bizzat Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef almaktadır. İsrail ve ABD’nin eski yetkililerinden hep duymuşuzdur: 'İran’dan sonra sıra Türkiye’de' diye. Bu yüzden İran’ın savunması, Türkiye’nin ön hat savunmasıdır."

"BU SAVAŞ ABD İÇİN SONUN BAŞLANGICIDIR"

ABD'nin Çin'i durdurmak için Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmeye çalıştığını belirten Vatan Partisi İzmir İl Başkanı, savaşın ABD ekonomisine vuracağı darbeye de dikkat çekti:

"Türk halkı İran’ın yanındadır ve bu savaşı İran kazanacaktır! İran binlerce şehit vermeye hazır; peki Amerikan askerlerinin tabutlarıyla dönmesine Amerikan halkı hazır mı? Bu savaş çökmekte olan dolar saltanatının da çöküşünü hızlandıracak, 38 trilyon dolar borcu olan ABD’yi daha büyük bir ekonomik darboğaza sokacaktır. Asya’dan yükselen yeni uygarlık, doların hegemonyasını bitirecektir."

"İNCİRLİK VE KÜRECİK ÜSLERİNE EL KONULMALI"

Hükümetin bölge ülkelerinin tepkilerine karşı sergilediği tutumu da eleştiren E.Hv.Kur.Alb. İhsan Sefa, somut bir eylem planı çağrısında bulundu:

"Hükümetimize sesleniyoruz: İran’a yapılan saldırıyı kınıyorsunuz ama İran’ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yaptığı meşru müdafaayı kınamak neyin nesi? 'Denge politikası' adı altında emperyalizmle uzlaşma arayışından vazgeçilmelidir. Türkiye cesurca safını ortaya koymalı, bu çerçevede İncirlik ve Kürecik üslerine el konulmalıdır. Özellikle Kürecik radarı ABD’ye ve İsrail’e İran füzelerine ait izleri aktararak önlenmelerine yardımcı oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimine geçmeyen her üs, sırtımızdaki hançerdir!"