Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek başkanlığında Çin’de temaslarda bulunan Vatan Partisi heyeti, Sinciang (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi’ye ulaştı. Partinin Çin Temsilcisi Adnan Akfırat, Türk Dışişleri Bakanlığı'nı Uygur bölgesine ilişkin yanlış açıklamaları konusunda uyardı

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek başkanlığında, eski CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler, Karadeniz Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkanı Kemal Üçüncü’nün de yer aldığı heyet, Urumçi’de Guyuanksiang Mahalle Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.



Heyet ardından, Urumçi’nin merkezindeki yaklaşık yüzyıllık Yangsing Camii’ni ziyaret etti. Vatan Partisi Çin Temsilcisi Adnan Akfırat, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’ndeki konuşmasına yanıt verdi. Akfırat şunları söyledi:



SİNCİANG’DA CAMİ-NÜFUS ORANI TÜRKİYE’NİN İKİ KATI



“Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladık. Çünkü en yüzeysel bilgiler bile, Uygur Bölgesi’nde Müslümanlara ya da İslam’a karşı bir baskı olmadığını gösteriyor. Örneğin Çin’de toplam 35 bin camii dindar vatandaşlara ibadet alanı sunuyor. Müslüman nüfusa oranladığınız zaman, her 500 kişi için bir cami var. Türkiye’de ise her cami ortalama bin kişiye hizmet veriyor. Sayın Çavuşoğlu’na önerimiz, Uygur gerçeklerini BM raporlarından takip etmek yerine, doğrudan Çin Hükümeti ile birlikte yerinde incelemesidir.”



Vatan Partisi heyeti çarşamba günü “Çin’in etnik politikası ve etnik gruplar arasında dayanışma ve birlik: Sinciang (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi Pratiği” başlıklı toplantıya katılacak.



Uluslararası düzlemde örgütlenen toplantıya Afganistan’dan Kamboçya’ya, Mısır’dan Rusya’ya Macaristan’dan Arjantin’e değin 200’ü aşkın delege katılıyor.



Yangsing Camisi’nin ardından bir fabrika ziyaret eden Vatan Partisi heyeti, öğleden sonra da Sinciang İslam Enstitüsü’nde Enstitü Başkanı ve İmam Abdürrakib Tömürniyas tarafından ağırlandı.



İSLAMİYET ENSTİTÜSÜ ZİYARETİ



Heyet, vardığı saatte sürmekte olan ve yaklaşık 400 kişinin kıldığı ikindi namazını da Enstitü’nün içindeki camide gözlemleme fırsatı buldu.



İlahiyat eğitimini Mısır’ın ünlü El Ezher Üniversite’sinde tamamlamış olan Tömürniyas, Vatan Partisi heyetini Sinciang Uygur Özerk Bölgesinde İslamiyet pratikleri, imam eğitimi, Enstitü’nün çalışmaları ve Çin Devleti’nin din politikası hakkında bilgilendirdi.



Heyetin akşam saatlerinde Sempozyum katılımcıları onuruna verilecek olan onur yemeğine katılması bekleniyor.



Çarşamba günü ise “Çin’in etnik politikası ve etnik gruplar arasında dayanışma ve birlik: Sinciang Uygur Özerk Bölgesi Pratiği” başlıklı toplantı, Çin Komünist Partisi Merkez Komite Üyeleri ve 200’ü aşkın uluslararası katılımcı ile gerçekleştirecek.



Toplantıda söz alacak 4 konuşmacıdan birinin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olması bekleniyor.



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