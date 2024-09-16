"Vatan Partisi yükselen çağdaş dünyanın Türkiye'deki tek temsilcisi"

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin 95 Ülkeden 1200 delegenin katıldığı Uluslararası Anti Faşizm Kongresi’ne Türkiye’den davet edilen tek kurum Vatan Partisi oldu

Kongrede anti-faşist, anti-emperyalist bir enternasyonal kurulmasına dair tasarı da oybirliğiyle onaylandı.

Filistin’in ön cephedeki mücadelesi, Kongre’nin, bütün Parti ve kurumların ana gündemiydi.

Türkiye’nin BRİCS’e üyelik başvurusu yaptığı günlerde, Sayın Maduro da konuşmasında BRİCS’in bir dönüm noktası olacağını saptadı.

Vatan Partisi’nin uzun yıllardır uluslararası alanda teorik derinliği, programı, uluslararası stratejik çözümleriyle, yeni dünyanın kuruluşuna katkıları dünya çapında karşılık görüyor.

Venezuela ve Türkiye arasında geniş ekonomik işbirliği olanakları bulunuyor. Ciddi ham madde kaynaklarına sahip olan Venezuela il ekonomik ilişkilerin ilerlemesi için Vatan Partisi olarak çalışma içindeyiz. Hem Ankara’da, hem de Karakas’ta bu konuya dair katkılar yapacak görüşmeler yaptık ve yapıyoruz.

Maduro, seçimde sözümona ABD’nin ortaya sürdüğü seçim yalanlarını tek tek ilgili kurumların çalışmalarıyla, bütün şeffaflığıyla halkın ve dünyanın gözü önünde çürütüyor.

Venezula,, ABD’nin ülke içinde örgütlediği etkin ajanlığı, sosyal medya gibi renkli devrim girişimlerinde kullanılacak her türlü araca dair anasayal önlemler geliştiriyor.

95 ÜLKE’DEN 1200 DELEGE TÜRKİYE’DEN TEK DAVETLİ VATAN PARTİSİ

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin 95 Ülkeden 1200 delegenin katıldığı Uluslararası Anti Faşizm Kongresi’ne Türkiye’den davet edilen tek kurum ve tek siyasi Parti olarak 9-13 Eylül tarihlerinde Karakas’ta bulunduk. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve Ulusal Kanal Dış Haberler Şefi Kıvanç Özdal olarak Partimizi ve Türkiyemizi temsil ettik.

YENİ DÜNYA BULUŞMASI

Öncelikle Venezuela Devleti’ni ve Sayın Başkan Nicolas Maduro’yu, Venezuela Dışişleri Bakanlığı’nı dünyayı birleştiren etkili, planlı ve özenli toplantı için tebrik ediyoruz.

Son yılların en büyük uluslararası anti emperyalist buluşması olarak tarihe geçen Kongre’ye yedi iklimden, Asya, Afrika, Latin Amerika, Avrupa kıtalarından siyasi Partiler, Hükümet veya Meclis yetkilileri, Kitle Örgütleri, Dernekler, Sendikalar, Ticari Kurumlar katıldı. Sayın Putin başta olmak üzere çok sayıda mesaj da Kongre’de okundu.

Kongre, ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı dünyada yükselen yeni dünyanın bayrağı oldu. Sayın Başkan Maduro’nun da kapanış konuşmasında belirttiği üzere, yeni dünyanın anti emperyalist cephesinin daha da kurumsallaşacağı, yeni bir beraberliğe dönüşeceği, daha örgütlü hale geleceği önemli bir adım atılmış oldu. Bu düzlemde Kongrede anti-faşist, anti-emperyalist bir enternasyonal kurulmasına dair tasarı da oybirliğiyle onaylandı.

Kongre, düzenlenen çok sayıda genel ve ara oturumlarla ABD emperyalizmine ve dünya çapındaki planlarına karşı, ortak strateji ve kararları görüştü.

YEDİ İKLİMİN KALBİ FİLİSTİN’DE

Kongre, yalnız teorik, sloganların ve nutukların atıldığı toplantılardan çok, bugünün sıcak mücadele mevzilerine yönelik görüşmelerle geçti.

Filistin’in ön cephedeki kahraman mücadelesi, Kongre’nin, bütün Parti ve kurumların gündemindeydi.

7 Ekim’de HAMAS önderliğinde taarruza geçen Filistin halkı bütün dünya kamuoyunu da kazanarak, ABD emperyalizmini ve İsrail siyonizmini tecrit ettiği bir kez daha görüldü.

BRİCS RÜZGARI

Tarihi bir dönemeçte yapılan Kongre’de, ABD’nin gerileyen silahlı ve ekonomik gücünün yerine yükselen yeni dünyanın siyasi ve ekonomik örgütleri de gündemdeydi. Türkiye’nin BRİCS’e üyelik başvurusu yaptığı günlerde, Sayın Maduro da konuşmasında BRİCS’in bir dönüm noktası olacağını saptadı.

VATAN PARTİSİ’NE BÜYÜK İLGİ

Kongre’ye Türkiye’den davetli olan tek siyasi parti olarak Vatan Partisi olarak büyük ilgi gördük. Partimizin uzun yıllardır uluslararası alanda teorik derinliği, programı, uluslararası stratejik çözümleriyle, yeni dünyanın kuruluşuna katkılarının ne kadar büyük bir karşılık bulduğuna şahit olduk.

Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek’e Batı Asya’dan Latin Amerika’ya kadar yoğun bir ilgi vardı. 50’ye yakın görüştüğümüz ve yeni tanıştığımız siyasi parti ve kurum arasında Türkiye’de anti emperyalist mücadelenin kalesi olarak Vatan Partisi’nin bilindiğini gördük.

TESLİM ALINAMAYAN VENEZUELA

Simon Bolivar’ın tarihsel mirası üzerinde yükselen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, büyük kahraman Hugo Chavez’den aldığı mirası, Sayın Başkan Maduro ile yeni zaferlere taşıyor.

Her seçimde Venezuela’ya kukla siyasetçileri ve paralı unsurlarıyla müdahale ederek Maduro’nun seçim zaferini alt etmeye çalışan ABD, daha önce oynadığı oyunu Temmuz sonunda Maduro’nun kesin zaferiyle tamamlanan seçimden sonra yeniden sahaya sürdü.

Seçimlere dair yaratmak istedikleri sözde şaibelerle Maduro’nun ve Venezuela halkının başı dik ve bağımsız yaşama iradesini kırmaya çalıştılar.

Sayın Maduro, seçimde sözümona ABD’nin ortaya sürdüğü seçim yalanlarını tek tek ilgili kurumların çalışmalarıyla, bütün şeffaflığıyla halkın ve dünyanın gözü önünde çürüttü.

Sözde arkasıında milyonlar olduğunu iddia eden Muhalefet lideri, İspanya’ya kaçtı. Önceki seçimde ABD’nin Venezuela Başkanı ilan ettiği Guaido da ülkeden kaçmıştı. Renkli devrim çabası Venezuela Devletinin ve halkının çelik iradesiyle yerle bir oldu.

Venezuela bugün bütün ağır yaptırımlara, ambargolara, siyasi iftiralara rağmen başı dik ve onurlu mücadelesiyle Latin Amerika’dan dünyaya örnek oluyor.

Venezuela Türkiye ve Filistin’le de cephe arkadaşı ve kader ortağı olduğunu her fırsatta göstermektedir. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine karşı ilk anda tavır alan Devlet Başkanı Maduro olmuştur. Bugün Chavez’in anıt mezarında Venezuela bayrağının yanında Filistin bayrağı dalgalanmaktadır. İran’la dayanışma resimleri, Venezuela caddelerinde duvarları süslemektedir.

RENKLİ DEVRİM, ETKİ AJANLIĞI VE SOSYAL MEDYA

Sayın Maduro, Kongre’nin kapanış konuşmasında, ABD saldırganlığına karşı alınan önemli tedbirleri ve tecrübelerini de sıraladı.

Yalnız slogan atarak emperyalizmle mücadele edilemeyeceğini anlatan Maduro, ABD’nin ülke içinde örgütlediği örgütlenmelere dair anayasal tedbirler aldıklarını ve alacaklarını ilan etti. Sosyal Medya başta olmak üzere, etki ajanlığı dahil, renkli devrim girişimlerinde kullanılacak her türlü araca dair Venezuela büyük bir tecrübe kazandı ve şimdi bunu anayasaya da geçiriyor.

Türkiye’de de Genel Başkan Yardımcımız Sayın Serdar Üsküplü’nün haftalardır açıkladığı üzere ABD’nin örgütlenmeleri, milyon dolarlık fonlarıyla yönlendirilen kurumlar, devşirdiği ajanlara karşı gündemdeki etki ajanlığı yasasını TBMM hızla gündemine almalıdır. Latin Amerika’da yaşananlar, Türkiye’ye uzak değildir.

VENEZUELA – TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

Venezuela’nın dünya çapında uğradığı yaptırım ve baskılara rağmen, Sayın Karakas Büyükelçimiz Aydan Karamanoğlu’ndan aldığımız bilgiler, son sekiz yılda karşılıklı ekonomik hacmimizin somut bir şekilde güçlendiğini gösteriyor. Türkiye ile Venezuela arasında üç önemli işbirliği anlaşması da yapıldı ve önümüzdeki dönem güçlenecek ekonomik ilişkilerin de önü açılıyor.

Ciddi ham madde kaynaklarına sahip olan Venezuela ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerlemesi için de Vatan Partisi olarak çalışma içindeyiz. Hem Ankara’da, hem de Karakas’ta bu konuya dair katkılar yapacak görüşmeler yaptık ve yapıyoruz.

ABD’nin onlarca ülkeye uyguladığı yaptırımlar, kendisine yaptırım olarak dönmeye başladı. Dolar saltanatı çöken Amerika, derin bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Türkiyemizin bu süreci fırsata çevirerek, Rusya, İran, Venezuela gibi ülkeler başta olmak üzere ABD ambargolarını yırtıp atma tavrı önümüzü kuvvetle açacaktır.

Vatan Partisi olarak, uluslararası çalışmalarımıza Venezuela Kongresi’nden aldığımız tecrübe ve birikimlerle devam edeceğiz.

Kamuoyun saygılarımızla sunarız.