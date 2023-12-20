Vatan Partisi'nden AB Dayatmasına Tepki

Türkiye’nin Asya’daki konumundan vazgeçmesini, Suriye ve Rusya ile mesafeli olmasını, Atlantik saflarında yer almasını önerdiler.



Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu toplantısında AB yetkililerinin Türkiye’ye yönelik eleştirilere yanıt Vatan Partisinden geldi.



"Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bize insanlık dersi hukuk dersi demokrasi dersi vermeye kalkışmaları kabul edilemez."

Toplantıda Avrupa Birliği parlamenterlerin hesap soran yaklaşımlarını eleştiren Eski Türkiye Büyük Meclisi Başkanvekili Vatan Partisi Genel Başkan yardımcısı Hasan Korkmazcan, “Yaşananlar parlamenter adabın dışındadır” yorumunu yaptı.



Tecrübeli devlet adamı, Türkiye’nin demokrasi anlamında AB’den alacağı hiçbir ders ve talimat yoktur dedi.



"1958 Türkiye’sini hatırlasınlar. Kıbrıs konusunda 1974'ü hatırlasınlar. Türkiye'nin kaderini Güney Kıbrıs EOKA çetecilerinin gözüyle, onların oylarına bağlama lüksleri olmadığını görsünler. 1970'li yıllarda insan haklarını savunduklarını iddia eden Avrupalılar orada yapılan Türk kıyımına seyirci kalmışlardı. Bugün de İsrail'in yapmakta olduğu, işgalci İsrail güçlerinin insanlık dışı fiillerine sahip çıkmaktadırlar. Kalkıp ondan sonra da Türkiye'ye demokrasi ve insan hakları dersleri vermeye kalkışmaktadırlar."

Toplantıya katılan Türk yetkililere de tepki gösteren Korkmazcan, AB’nin Türkiye’de milli devleti zaafa uğratacak tavizlerin peşinde olduğu uyarısını yaptı.



"Şu anda istedikleri taviz Türkiye'nin yargı sistemine müdahale etmek. Adeta bir yargı kapitülasyonunu yeniden diriltmektir. Bunu biz çok öncelerde geride bıraktık. Ayrıca Türkiye'deki aile yapısını ahlak sistemini ve değerler ortamını bozmaya çalışmaktadırlar ve bunu açıkça ifade etmekten çekinmemektedirler. Bunlara gerekli cevapların satır satır o toplantıda verilmesi lazımdı maalesef arkadaşlarımız bunu yerine getirememişlerdir."

Türkiye’ye yeniden kapitülasyonları dayatamazlar diyen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Avrupa'yı Atlantik işgalinden Türkiye’nin kurtarabileceğine dikkat çekti.



"Atatürk'ün ifade ettiği Asya'yı kimliğimiz nasıl 20 yüzyılda dünyanın Mazlum halklarına öncülük etmişse bugün de tam bağımsızlıkçı anlayışımızla ortaya çıkmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda hukuk tanımayan, insan hakları bilmeyen, insanlık değerlerine sırtını dönmüş yönetimlerden Avrupa halklarını da kurtaracaktır. Avrupa halkı Atlantik ötesinin işgalinden ancak bizim aydınlatıcı adımlarımızla kurtulacaktır."