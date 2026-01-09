Vatan Partisi’nden Halep’teki operasyona destek: “Hayırlı ve kaçınılmaz”

Vatan Partisi, Suriye Ordusu’nun Halep’te SDG’ye yönelik düzenlediği operasyona destek verdi. Parti Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Suriye’de yaşanan gelişmeleri “kaçınılmaz ve hayırlı gelişmeler” olarak niteledi.

Bursalı, Türkiye’nin sınır güvenliği ve bölgesel dengelere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

SURİYE'NİN BÜTÜNLÜĞÜ, TÜRKİYE'NİN BÜTÜNLÜĞÜ DEMEK

“Türkiye'nin bunun dibinde bir ikinci İsrail devletçiğine, bir Kürdistan devletçiğine izin vermeyeceğini defaatli açıklaması, Şam'ın da bunun üzerine gitmesi, bunlar çok hayırlı gelişmeler.”

Suriye’nin toprak bütünlüğünün Türkiye açısından da hayati önemde olduğunu vurgulayan Bursalı, Şam yönetiminin bu yöndeki iradesine dikkat çekti. Bursalı, şu değerlendirmede bulundu:

“Şam'ın yani Ahmet Şara'nın Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü sağlama iradesi önemli. Çünkü Suriye'nin bütünlüğü demek, Türkiye'nin bütünlüğü demek. Suriye'nin parçalara ayrılması demek, Türkiye için çok ağır tehlikeler doğurur. En sonunda şimdi bu hesaplaşma yaşanacaktı.”

Bursalı, Suriye Hükümeti’nin Rusya, İran ve Türkiye tarafından desteklenmesi gerektiğini belirterek, bu durumda ABD ile uzlaşma gibi bir seçeneğin de ortadan kalkacağını savundu. Bölge ülkelerinin ortak tutumunun belirleyici olacağını ifade eden Bursalı, şunları söyledi:

ŞAM’IN TERCİHİ BELİRLEYİCİ OLACAK

“Tabii bir yandan Amerika ve İsrail'le belki bir takım zaman kazanma, durumu idare etme çabaları da sürüyor olabilir. Yani burada sadece Türkiye ve Suriye'de değil, bölge ülkeleri, Batı Asya ağırlığını koyarsa Şam'da değişir. Yani Şam Amerika'yla mı uzlaşacak, İsrail'le mi uzlaşacak, Türkiye'yle mi beraber olacak? Burada Türkiye'si, İran'ı, Rusya'sı, Suriye'nin içindeki birliğe, bütünlüğe hizmet eden güçleri anlaşarak birleşirse ortaya bambaşka bir tablo çıkar.”

DEM Parti’nin SDG’ye yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Bursalı, şu ifadeleri kullandı:

“Yani Venezuela'da Amerika'nın yanındasın. İran'da MOSSAD ve CIA'nın yanındasın. Suriye'de Amerika ve İsrail'in yanındasın. Sen DEM Parti olarak yanlışa ve bölücülüğe abonesin.”

CHP’NİN SURİYE TAVRI

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Suriye Hükümeti’ni hedef alan açıklamalarını da eleştirdi. Bursalı, şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bir yerde Amerika ve İsrail'e bir direnç gördü mü CHP yönetimi, Özgür Özel onun üzerine atlıyor. Maduro da diktatör Özgür Özel'e göre. Şara da diktatör, Rusya'da diktatör, Çin'de diktatör, İran'da zaten demokrasi yok. Yani bu paketin içinde CHP yönetiminin tavrı anlamlı hale geliyor. Ahmet Şara meşru değil de Mazlum Abdi mi meşru? SDG mi YPG mi meşru Özgür Özel'e göre?”