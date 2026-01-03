Vatan Partisi’nden Venezuela çıkışı: Hükümete vefa hatırlatması!

ABD bu sabah saatlerinde özel kuvvetlere bağlı birimler aracılığıyla Venezuela'ya girdi, Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoydu. Operasyona en sert tepki Vatan Partisi'nden geldi. ABD Büyükelçiliği önünden seslenen Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, hem operasyonu sert sözlerle eleştirdi hem de sessiz kalan hükümete 'vefa' hatırlatmasını yaptı.

İşte o açıklamanın ve yaşananların tüm detayları:

“ÜLKESİNİ EMPERYALİZME PEŞKEŞ ÇEKMEDİĞİ İÇİN SALDIRIYA UĞRADI"

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, ABD’nin operasyonunu "haydut devlete yakışır bir terör operasyonu" olarak tanımladı. Maduro’nun hedef seçilme nedenini net bir dille ifade eden Reyhan, "Maduro, ülkesinin yeraltı kaynaklarını ve değerlerini emperyalizme peşkeş çekmediği için saldırıya uğradı" dedi.

Saldırının sadece Venezuela ile sınırlı olmadığını savunan Reyhan, İran’daki olaylara da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu saldırı yalnızca Venezuela'ya yapılmadı. Birkaç gündür İran'da sözde ekonomik taleplerle görünen fakat gerçekte CIA ve MOSSAD'ın tertiplediği halk hareketleri izliyoruz. Bu saldırılar Venezuela ya da İran ile ilgili değildir. Bu saldırılar ABD'nin emperyalist siyasetlerini tanımayan başı dik ve bağımsız yaşamak isteyen bütün uluslara yapılan saldırıdır"

"NEREDE VEFA?"

Reyhan, operasyon karşısında sessiz kalan hükümete de sert eleştiriler yöneltti. 15 Temmuz vurgusu yapan Reyhan, şu soruları sordu:

"Saldırıdan bu yana hükümetten veya Dışişleri'nden herhangi bir açıklama duymadık. Halbuki o Maduro, 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ilk arayan ülkenin lideridir. Nerede vefa? Neden bir satır açıklama yok? En ufak bir kınama yok?.. Korkuyor musunuz yoksa teslim mi oluyorsunuz?"

HÜKÜMET MEDYASINA: “NE ÇABUK UNUTTUNUZ?"

Operasyon sonrası hükümete yakın medyanın tavrını da eleştiren Reyhan, televizyonlardaki yorumlara tepki göstererek, "Neredeyse göbek atacaklar. Hayırdır! Neyin mutluluğu bu? Yok Venezuela fakirmiş, yok kim oluyormuş da ABD'ye başkaldırıyormuş... ABD saldırısını haklı göstermek için 40 takla atıyor Türkiye'nin televizyonları. Bu ülke 15 Temmuz'u yaşamadı mı? Ne çabuk unuttunuz?” ifadelerini kullandı.

Donald Trump’ı sert sözlerle eleştiren ve sonunun Hitler gibi olacağını belirten Reyhan, "ABD eceline gidiyor. Korkmayın. Bugün Trump var ama insanlığın geleceğinde yok. Hitler hangi sona uğradıysa Trump da aynı sona uğrayacak. Bu işin sonunda ABD değil, ona karşı direnenler kazanacak." dedi.

"TRÇİ İTTİFAKI KAÇINILMAZDIR"

Türkiye’nin bir an önce safını belirlemesi gerektiğini söyleyen Utku Reyhan, çözümün TRÇİ ittifakında olduğunu belirtti:

"Bu gerçeği bildiğinizi biliyoruz. Huyuna gideyim, rüşvet vereyim ABD'ye... Bunlar sizi kurtarmaz. Bunlarla bağımsız bir ülke kuramazsınız, kendinizi de kurtaramazsınız. Şunu görüyoruz, artık güç konuşuyor hukuk yok! Siz ne kadar güçlüyseniz ve müttefikleriniz ne kadar güçlüyse o kadar hayatta kalacaksınız. O yüzden Türkiye'nin ABD saldırısına karşı en güçlü ittifakı örmesi onu koruyacak yegane yoldur. Türkiye-Rusya-Çin-İran ittifakı artık kaçınılmazdır ve bu görevi ertelemek Türkiye açısından cinayettir."

"HİÇ GELMESE DAHA İYİYMİŞ"

Vatan Partisi’nin basın açıklaması sürdüğü sırada Dışişleri Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi. Ancak bu açıklama Reyhan’ı tatmin etmedi. Dışişleri’nin tarafları "itidale" davet eden metnini duyan Reyhan, "Hiç gelmese daha iyiymiş. O açıklama, itidale davet eden ABD'ye, saldırgana, faile tek kelime edemeyen korkak bir açıklama. Ben bu açıklamayı yapılmamış farz ediyorum" diyerek tepkisini sürdürdü.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

“Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.

Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız. Bu süreçte, Caracas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir.”