İtalya'nın Venedik kentinde dev bir cruise gemisi, turist teknesine ve limana çarptı. 5 kişinin yaralandığını korku dolu o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

İtalya'nın ünlü turizm kenti Venedik'te korku dolu anlar yaşandı.



Giudecca Kanalı'nda dev cruise gemisi limana yanaşırken kontrolden çıktı.



Limana doğru sürüklenen dev gemi içerisinde yolcuların bulunduğu başka turist teknesine çarptı.



Olayda en az 5 kişi yaralandı. O anlar çevredekiler ve yolcular tarafından kayıt altına alındı.



Dev gemi limana doğru ilerlerken büyük bir panik yaşanıyor. İnsanlar çığlıklarla olay yerinden kaçıyor.



Cruise gemisinin çarptığı teknedeki bazı yolcular limana atlamaya çalışarak canlarını kurtarmaya çalışıyor.



Kontrolden çıkan MSC Opera cruise gemisi yaşanan olayın ardından römorkörle limana çekildi.



Yaşanan kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geminin, motor arızası sebebiyle kontrolden çıkmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.





ulusal.com.tr