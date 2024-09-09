Venedik'te İsrail protestosu

talya'da 81. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde Geleceğin Aslanı ödülüne layık görülen Sarah Friedland, "Bu ödülü, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 336'ncı gününde ve işgalinin 76'ncı yılında kabul ediyorum" diyerek ödülünü aldı."

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Venedik'te İsrail protestosu
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İtalya'da 81. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde Geleceğin Aslanı ödülüne layık görülen Sarah Friedland, "Bu ödülü, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 336'ncı gününde ve işgalinin 76'ncı yılında kabul ediyorum" diyerek ödülünü aldı. Gazze'ye yönelik ifadeleri ile geceye damga vuran Friedland dakikalarca alkışlandı.

İtalya'da 81. Uluslararası Venedik Film Festivali'ne İsrail protestosu damga vurdu.

Festivalde Geleceğin Aslanı ödülüne layık görülen Yahudi asıllı Amerikalı Yönetmen Sarah Friedland , ödül konuşmasında İsrail'i kınadı.

"Bu ödülü, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 336'ncı gününde ve işgalinin 76'ncı yılında kabul ediyorum" diyen Friedland, dakikalarca alkışlandı.

Ödülünü Filistin Mücadelesine adayan Friedland "Filistin halkı ve onların kurtuluş mücadelesiyle dayanışma içindeyim" dedi.

Atlantik ülkelerinin yönetimlerinin İsrail'e desteği sürerken, milletlerinin protestolarına, sanatçıların tepkileri eşlik etmeye devam ediyor.

Dünya'nın en prestijli Film Festivallerinden olan Venedik Festivali'ne damga vuran İsrail protestosu ve Filistin'le dayanışma çağrısı son olmayacağa benziyor.

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