Venezuela - ABD gerilimi tırmanıyor! Maduro’dan sert uyarı: “Kimse topraklarımıza dokunmaya kalkışmasın”

Venezuela Lideri Nicolas Maduro, ülkesine yönelik yeni komplolar peşinde olan Amerika Birleşik Devletleri'ni uyardı. Maduro, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararına ilişkin, "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın." dedi.



ABD, uyuşturucu kartelleriyle mücadele iddiasıyla Karayipler’e üç savaş gemisi gönderme kararı almıştı. Ülkesindeki özel bir televizyon kanalına konuşan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, uyuşturucuyla mücadelenin demokrasi gibi işgal için bir bahane olarak kullanıldığını söyledi.



Maduro, “Afganistan, Irak ve Libya'ya terörizm bahanesiyle müdahale ettiler. Şimdi ise bizi narkotik kaçakçılığı ile suçluyorlar. Onlara söylüyorum ki, Venezuela’nın toprakları temizdir.” ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD’nin girişimlerinin ardından Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, sınır geçişlerini güvence altına almak amacıyla Kolombiya sınırına 15 bin asker ve polisin konuşlandırılacağını duyurdu.



Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da, ABD'nin Maduro hükümetine yönelik suçlamalarına tepki gösterdi. Petro, ABD'nin, Nicolas Maduro’nun uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığını öne sürmesine ilişkin, "Böyle bir örgüt yok. Bu, aşırı sağın kendilerine itaat etmeyen hükümetleri devirmek için uydurduğu bir bahane." ifadesini kullandı.



Washington yönetimi temmuz ayında “Cartel de los Soles” terör örgütü olarak tanımlamış, liderinin ise Nicolas Maduro olduğunu ileri sürmüştü. Ağustos ayında ise ABD hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.