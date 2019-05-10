Venezuela'nın, Çanakkale Savaşı'nda İngiliz Ordusu’na karşı kazandığımız galibiyeti örnek aldığını belirten Reyes, ABD'nin yenilmez olmadığını söyledi. "Yürütülen tüm saldırılara ve yaptırımlara rağmen Bolivarcı iktidarımızı yenemediler. ABD dünyanın en büyük ordusuna sahip. Ama kamyon şoförü olan ve işçi sınıfından gelen Maduro'yu yenemedi. ABD yanlış bir işe girişti, komik duruma düştü"

Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Venezuela halkının Türkiye'nin zafer kazandığı Çanakkale Savaşı'ndan ilham aldığını söyledi. 1915-1916'da Türk halkının dünyaya örnek olduğunu, şimdi de Venezuela halkının dünyaya örnek olduğunu kaydeden Jose Gregorio Bracho Reyes, dünyada hiçbir ülkenin yenilmez olmadığını söyledi. Dünyanın en büyük ordusuna sahip ABD'nin kamyon şoförü, işçi kökenli Maduro'yu yenemediğini vurgulayan Reyes, sadece Venezuela için değil tüm dünya halkları için savaştıklarını bildirdi. Kendilerini en iyi Türkiye'nin anladığını ifade eden Reyes, ABD'nin 'Maduro'nun Küba'ya kaçmayı planladığını ancak Rusya'nın engellediği' iddiasının kesinlikle yalan olduğunu kaydetti.



Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Venezuela'da yaşananları, darbe girişiminin ardından gelinen durumu Aydınlık'tan İsmet Özçelik'e anlattı.



Türkiye tarihinden ilham aldıklarını özenle vurgulayan Jose Gregorio Bracho Reyes şunları söyledi:



'ABD TAHAMMÜL EDEMEDİ'



"Venezuela'da savaş devam ediyor. Biz de mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu yeni bir durum değil. Chavez iktidara geldiği günden beri sürüyor. Savaşın nedeni Venezuela'nın kaynaklarının halkın yararına kullanılması. Amerika İmparatorluğu buna tahammül edemiyor.



Chavez ölünce Bolivarcı Devrim sona erecek sandılar. Ama ABD'nin hesabı tutmadı. Bolivarcı Devrim ayakta. Halk Maduro'yu Başkan seçti. ABD o günden bu yana saldırıyı sertleştirdi. Ekonomik, diplomatik, psikolojik, medya... hepsi devrede. Geleneksel olmayan bir savaş yürütüyor.



Venezuela'nın esas geliri petrol. Petrol ihracatını engelleme ve Venezuela ekonomisine darbe vurma planı içindeler. 2013-2014 yıllarında finansal savaş başlatıldı. ABD kontrolündeki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları devreye sokuldu. 2015'te Obama bir başkanlık kararı yayınladı. Venezuela'yı ABD için olağanüstü ve sıra dışı tehdit olarak ilan etti. Dünyanın en büyük ordusuna sahip ABD'nin bu tutumu gülünçtü.



'AŞI İTHALATIMIZ BİLE ENGELLENDİ'



ABD'nin bu kararının arkasından gelecekler belliydi. Trump'un bugünkü politikalarının temeli Obama döneminde atıldı. Sonra da tek taraflı yaptırımlar başlatıldı. Hiçbir hukuki dayanağı olmadan Venezuela'nın ABD, İngiltere, Portekiz gibi ülkelerin bankalarında bulunan 5 milyar dolarına el konuldu. Bu arada ABD'deki tüm Venezuela şirketlerinin mal varlıklarına da el konuldu. Venezuela petrol şirketinin 30 milyar dolarlık mal varlığı da buna dahil. Venezuela aşı almak için sipariş verdi. Parasını da ödedi. Buna bile izin vermediler. Venezuela dünyanın en vahşi yaptırımları ile karşı karşıya kaldı.



'HALKTAN GÜÇ ALDIK'



Yürütülen tüm saldırılara ve yaptırımlara rağmen Bolivarcı iktidarımızı yenemediler. ABD dünyanın en büyük ordusuna sahip. Ama kamyon şoförü olan ve işçi sınıfından gelen Maduro'yu yenemedi. Darbe girişimi fiyasko ile sonuçlandı. ABD yanlış bir işe girişti, komik duruma düştü. Her hamleleri boşa düştü. Venezuela ordusunu parayla satın almaya kalktılar. Venezuela ordusunun Latin Amerika'nın bağımsızlık mücadelesine önderlik eden ordu olduğunu unuttular. Antiemperyalist karakterini görmediler, bozguna uğradılar. Peki Maduro nereden güç alıyor? Halktan güç alıyor. Halk, yaptırımların, ekonomik ablukanın sonuçlarını acı bir şekilde yaşamasına rağmen Maduro'yu destekliyor, devrimi savunuyor.



'MÜCADELEMİZ TÜM DÜNYA HALKLARI İÇİN'



Düşman, Venezuela'ya karşı bütün olanaklarını devreye soktu. Ama Venezuela halkı direniyor. Venezuela halkı kazanmak zorunda. Venezuela halkı bu direnişi sadece kendisi için yapmıyor. Tüm dünya halkları için mücadele ediyor. Türk halkı için de mücadele ediyor. Venezuela halkı yenilirse diğer ülkelerin de başına benzer şeyler gelebilir.



'TÜRKİYE, VENEZUELA'YI EN İYİ ANLAYAN ÜLKE'



Türkiye Venezuela'yı en iyi anlayan ülke. Bize bu nedenle destek veriyor. Türkiye'de sosyal ve ideolojik farklılıklar gösteren tüm kesimler bize destek veriyor. Türk halkı, yaşlısıyla genciyle, esnafıyla, terzisiyle, öğrencisiyle, işçisiyle yanımızda.



'İLHAM KAYNAĞIMIZ TÜRKLER'



Türkiye tarihi bizim için ilham kaynağı. 1915-1916 yıllarında Çanakkale'de Türk halkı o dönemde dünyanın en büyük donanmasına sahip olan İngiltere'yi yenilgiye uğrattı. O günlerde dünyada kimse Türklerin İngiliz donanmasını durduracağını, İngilizleri yenilgiye uğratacağını düşünmüyordu. Ama başardı. Yenilmez denilen İngiliz ordusunu yendi.



Geçmişte Türk halkı dünyaya örnek olmuştu. Şimdi de Venezuela örnek olmaktadır. Dünyada hiçbir ülke yenilmez değildir.



'ASKERİ MÜDAHALE BÖLGEYİ 2. ORTADOĞU YAPAR'



ABD'nin 'tüm ihtimaller masada' söylemi yanlış. ABD masaya demokratik yöntemleri koymuyor. Masaya koydukları şiddet ve ölüm. ABD'nin askeri müdahaleden söz etmesi delilik. Venezuela'ya yapılacak bir askeri müdahale tüm bölgeyi etkileyecektir. Barış içinde yaşayan halkları da sıkıntıya sokar. Dünyada 2. bir Ortadoğu ortaya çıkar.



'DOSTUMUZ ÇOK ABD UMUTSUZ'



ABD Venezuela'ya destek veren Küba, Rusya, Çin, Türkiye gibi ülkeleri suçluyor. ABD'nin bu tavrı umutsuzluktan. Venezuela'nın dostları çok. Uluslararası dayanışmaya minnettarız. Ama Venezuela kendi halkına güvenmektedir. Kendi mücadelesine güvenmektedir.



'MUHALEFETİN ARKASINDA HALK DESTEĞİ YOK'



Muhalefetin arkasında halk desteği yok, ABD var. Sömürgecilik anlayışı yeniden hortladı.



Muhalefet lideri olarak ortaya çıkan Juan Guaido, muhalefeti de temsil etmiyor, muhalefet içinde küçük bir azınlığın temsilcisi. Neonazileri de içinde barındıran küçük bir grubun lideri. Vali olmak için seçime girdi kaybetti. Arkasındaki ABD'yi çekseniz geride bir şey kalmaz. Son girişiminde sadece 5 bin kişi destek verdi. Ümitsiz vaka.



'ABD İRAN'A, TÜRKİYE'YE YAPTIĞINI YAPIYOR'



ABD'nin Türkiye ve İran'a karşı izlediği politika ile Venezuela'ya karşı izlediği politika benzer. ABD'nin emperyalist karakterinin göstergesi. ABD Ortadoğu haritasını değiştirmek istiyor. Ama Türkiye güçlü bir ülke. Ekonomisi bir sektöre bağımlı değil. Çok çeşitli sıkıntıları var, ama aşacaktır.



Maduro'nın Küba'ya kaçacağı iddiası yalan



ABD'nin, 'Maduro'nın Küba'ya kaçmaya hazırlandığı, Rusya'nın bunu engellediği' iddiası yalandır. Bu Venezuela halkının zekasıyla alay etmektir. O hale geldiler ki yalanı bile beceremiyorlar, psikolojik harekat yapmaya çalışıyorlar ama gülünç duruma düşüyorlar. Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi, Maduro adam gibi adam!



Hatamız



Venezuela'nın hatası ekonomisini sadece petrole bağımlı hale getirmesidir. Bundan acilen kurtulmamız lazım. Gelirlerimizi çeşitlendirmemiz lazım. İçinde bulunduğumuz krizin bize öğrettiği en önemli şeylerden biri budur. Her kriz yeni bir büyüme hamlesidir. Bizim şimdi yaşadıklarımız da hatalarımızı düzeltip büyümemize yardımcı olacak krizdir."



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