Venezuela Ankara Büyükelçisi Molina Gutierrez Ulusal Kanal’a konuştu

Venezuela Ankara Büyükelçisi Molina Gutierrez, Ulusal Kanal’a özel açıklamalarda bulundu. Gutierrez, sabaha karşı yaşanan saldırının uzun süredir adım adım ilerleyen bir sürecin sonucu olduğunu belirtti

“Venezuela’nın bugün sabaha karşı maruz kaldığı saldırı, gerçekte son yıllarda kademeli ve art arda biçimde gelişen bir saldırı sürecinin somutlaşmış halidir. Son aylarda bu saldırı, bire bir doğrudan bir çatışma düzeyine tırmanmış ve askeri bir boyut kazanmıştır. Bu sabaha karşı Venezuela'ya, Venezuela'lı şehirlere ve Venezuela'lı yapılara yönelik gerçekleştirilen bu saldırının en ağır unsuru, Cumhurbaşkanımız Nikos Maduro'nun ve eşi, First Lady Julia Flores'in korkakça ve kriminal biçimde kaçırılmasıdır.”

“BİR NARKO DEVLET OLDUĞUMUZU SÖYLEDİLER.”

Saldırının temel nedeninin Venezuela’nın doğal kaynakları olduğunu belirten Büyükelçi, şu ifadeleri kullandı:

“Doğal kaynaklara yönelik bu doymak bilmez girdabın, bu sürekli iştahın somut bir tezahürüdür. Venezuela örneğinde, dünyanın en büyük petrol rezervleri ülkemizin toprağının altında bulunmaktadır. Uzun bir süre boyunca bu kontrol ihtiyacını çeşitli gerekçelerle meşrulaştırmaya çalıştılar. Önce demokratik olmadığımızı ileri sürdüler. Ardından bir narko devlet olduğumuzu söylediler.”

Büyükelçi, artık bu gerekçelerin gizlenmediğini ifade ederek şu sözleri aktardı:

“Açıkça ifade ettiler. Petrolünüz için geliyoruz, kaynaklarınız için geliyoruz. Artık rol yapmayı bırakmış, eylemlerini sahte gerekçelerle meşrulaştırmaktan vazgeçmiş ve açıkça şunu söylemişlerdir, orada bulunan petrole ihtiyacımız var, onu bizim olarak görüyoruz. O toprağı kendimize ait sayıyoruz ve onun için geliyoruz.”

Saldırının sonuçlarına dikkat çeken Büyükelçi, yaşananları şu sözlerle özetledi:

“İşte bu sabaha karşı ülkemize karşı gerçekleştirilen bu barbarlıkla somutlaşan tam olarak budur. Bunun başka bir adı yoktur. Halkımız açıkça saldırıya uğramıştır. İnsanlar öldürülmüş, Cumhurbaşkanımız kaçırılmış, sivil ve askeri altyapılar tahrip edilmiştir.”

Büyükelçi Gutierrez açıklamasının devamında, sürecin tek bir isme bağlı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“VENEZUELA DEVRİMİNİ DURDURMAYACAKTIR”

“ABD, devrimci sürecin tek bir kişiye bağlı olmadığını anlamamıştır. Bu, halkın tabanından inşa edilen ve sorumluluğun farklı düzeylerinde büyüyen bir süreçtir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Nikos Maduro'nun kaçırılması Venezuela devrimini durdurmayacaktır. Basitçe ifade etmek gerekirse, diğer birçok ülkede olduğu gibi kurumsal yapı güvence altındadır. Anayasamızın öngördüğü şekilde Venezuela hükümetini başkan yardımcımız devralacaktır. Bu durum birçok ülkede de böyledir.”

Büyükelçi, bu sürecin zayıflamayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun ötesinde, devrim zayıflamaz, aksine güçlenir. Amerika Birleşik Devletleri, bunun bireysel değil, toplumsal bir süreç olduğunu anlayamamıştır. Bu, kolektif biçimde inşa edilen bir süreçtir. Tüm halk bu sürece bağlıdır.”

Cumhurbaşkanının kaçırılmasına ilişkin ifadeler açıklamada şu şekilde yer aldı:

“Ayrıca Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro'yu korkakça kaçırdılar. Onu Venezuela'dan sanki bir suçluymuş gibi götürdüler. Oysa Cumhurbaşkanı Maduro demokratik yollarla seçilmiş, meşru ve demokratik bir cumhurbaşkanıdır.”

Açıklamanın bu bölümünde devrimin toplumsal karakteri vurgulandı:

“Devrimin başı sokaklardadır, halktadır, mahallelerdedir, her yerdedir. Bireye bağlı değildir. Elbette Cumhurbaşkanı Maduro'nun çok büyük bir sorumluluğu vardır. Onun serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Kendisine onurlu bir şekilde muamele edilmesini talep ediyoruz.”

“YOLUMUZA DAHA DA GÜÇLENEREK DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamanın son bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

“Ancak düşmandan hiçbir şey beklemiyoruz. Şu anda yapacağımız tek şey yaralarımızı sarmak ve daha da güçlenerek yolumuza devam etmektir. Bu yalnızca Venezuela halkı değildir. Bu bolivarcı devrimdir ve aynı zamanda bölgesel birliktir.”