Venezuela Başkan Yardımcısı: ''Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz''

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığını duyurmasının ardından Venezuela yönetiminden açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in "yakalandığını" ilan etmesinin ardından Venezuela hükümetinden ilk resmi açıklama geldi. Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Maduro ve Flores'in nerede olduklarına dair hükümetin hiçbir bilgi sahibi olmadığını bildirdi.

"HAYATTA OLDUKLARINA DAİR KANIT İSTİYORUZ''

Hükümetin içinde bulunduğu belirsizliği dile getiren Rodriguez, ABD makamlarına seslendi. Rodriguez, canlı yayında "Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve Cilia Flores'in hayatta olduklarına dair acil kanıt talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan operasyonun detayları ABD basınında yer almaya başladı. CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, Maduro'nun yakalanmasına yönelik harekatın, ABD ordusunun özel operasyonlar konusunda uzmanlaşmış seçkin birliklerinden Delta Force tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

