Venezuela'da salı günü gerçekleşen Amerikan destekli darbe girişimi bastırıldı. Venezuela Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'den ulusa seslenen Devlet Başkanı Maduro sadakati ve disiplini için orduya teşekkür etti. Amerika'nın desteklediği Juan Guaido ise yaptığı darbe girişimini "Özgürlük operasyonu" olarak tanımladı. Öte yandan muhalif Leopoldo Lopez bastırılan darbe kalkışmasının ardından İspanya Büyükelçiliğine sığındı.

La Carlota Hava Üssü'ndeki hareketlilik kısa sürede kontrol altına alındı. ABD destekli Guaido ve taraftarlarının başlattığı girişim sonuçsuz kaldı. Maduro destekçileri başkanlık sarayı çevresinde toplandı, Maduro'ya sahip çıktı.



Çatışmaların ardından Venezuella halkı darbe girişiminin başarısızlığını kutlamak için Caracas'taki Devlet başkanlığı sarayına yürüdü. Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro da, Miraflores'ten ulusa seslendi.





Venezuela Devlet Başkanı, sadakati ve disiplini nedeniyle Venezuela Ordusuna teşekkür etti. Çatışmanın olduğu yere getirilen askerlerin ise yüzde 80'inin kandırılmış olduğunu söyledi.



Maduro, muhalif Leopoldo Lopez'in de darbe teşebbüsünü özel olarak yönettiğini duyurdu. Lopez, ev hapsinden darbeciler tarafından çıkarıldı ve Guaido'nun yanında yer aldı.



Bu arada Lopez, başarısız girişimin ardından 24 saat içinde önce Şili Büyükelçiliği'ne ardından İspanya Büyükelçiliği'ne sığındı. 25 düşük rütbeli askerin de Brezilya Büyükelçiliğine sığındığı bildirildi.



Öte yandan mulahif Guaido darbe bastırıldıktan sonra halkı yeniden sokağa çağırdı. Ancak halk çağrıya cevap vermedi. Guaido Amerikalı yetkililer gibi darbeyi "Özgürlük Operasyonu" olarak niteledi.



Guido'nun sokağa yaptığı çağrılara Venezuela Savınma Bakanı Vladimir Padroino kararlı yanıt geldi.



Guaido'yu destekleyen sınırlı bir grubun olduğunu söyleyen Lopez, ABD’nın başarısız teşebbüsün arkasında olduğunu söyledi.





ulusal.com.tr