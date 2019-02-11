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Venezuela'da askeri tatbikat

Amerika, Bolivarcı Venezuela hükümetini askeri müdahale ile tehdit ederken, Venezuela beş gün sürecek bir askeri tatbikata başladı. Askerlere seslenen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Trump da dışarı, tehditleri de dışarı" dedi.

Venezuela'da askeri tatbikat

Amerika'nın tehditlerine boyun eğmeyen Venezuela, ülkede beş günlük askeri tatbikata başladı.

Simon Bolivar'ın Angostura Konuşmasının 200. yıldönümü nedeniyle başlatılan tatbikat için Miranda eyaletindeki askeri üs'te tören yapıldı.

Törene Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve  kara ve hava birliklerinin komutanları da katıldı.

Askerlere seslenen Maduro, Amerika'nın silahlı müdahale tehditlerine net yanıt verdi, "işte silahlı kuvvetler burada" dedi. 
"İşte silahlı kuvvetler burada, 200 yıldır istikbali için savaşan bir vatanın onurunu ve haysiyetini savunan insanlar burada. Donald Trump da dışarı, tehditleri de dışarı"

Tatbikat 15 Şubat'a kadar sürecek. Kritik bir dönemde yapılan bu tatbikat ile ordunun operasyonel hazırlığı ile olası milis güçleri ile ortak çalışma kapasitelerinin test edilmesi amaçlanıyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Venezuela
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