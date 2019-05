İtalya büyükelçisinin evine sığınan Marianela Magallanes gibi Kurucu Meclis'in yargı yolunu açtığı 7 AN milletvekilinden Richard Blanco da yargıdan kaçmak için aynı yönteme başvurdu ve Arjantin büyükelçisinin evine sığındı.

Venezuela’da başarısız darbe girişiminde rol aldığı için yargının hedefinde olan milletvekillerinden Richard Jose Blanco Delgado, Caracas’taki Arjantin büyükelçisinin evine kaçtı.



Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’nun 30 Nisan’da bir grup askerle başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışma girişimine katılanlar, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) açtığı soruşturmalar ve Kurucu Meclisin (ANC) dokunulmazlıkları kaldırmasının ardından Caracas’taki büyükelçiliklere ve büyükelçilerin evlerine kaçmaya başladı.



TSJ’nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediği ilk 7 milletvekili arasındaki Marianela Magallanes’in dün Caracas’taki İtalya büyükelçisinin evine sığınmasının ardından, bugün de diğer milletvekili Richard Blanco Arjantin büyükelçisinin evine sığındı. Yerel basına açıklama yapan Blanco, korkmadığını ve ailesi ile istişare ettikten sonra böyle bir karar aldığını söyledi.



Blanco, Marianela Magallanes ve 30 Nisan’daki darbe girişimine ev hapsini ihlal ederek katılan ve önce Şili Büyükelçiliğine daha sonra İspanya büyükelçisinin evine kaçan Leopoldo Lopez’in ardından büyükelçiliklere kaçan 3’üncü siyasetçi oldu.



TSJ, Venezuela’da 30 Nisan’da yaşanan darbe girişiminin arından Başsavcı Tarek William Saab’ın başvurusu ile 7 AN milletvekili hakkında "Vatana ihanet, komplo, isyana teşvik, sivil isyana teşvik, suç işlemek için örgüt kurmak, yetki gasbı, kamuyu yasalara uymamaya teşvik etmek ve nefret suçu işlemek" ithamları ile hukuki süreç başlatmıştı.



TSJ, ANC tarafından bu 7 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılama izni verilmesinin ardından 3 milletvekilini daha hukuki süreç listesine eklemişti.



Venezuela’da dün bu 10 milletvekili arasında olmamasına rağmen AN Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano da gözaltına alınmıştı. Zambrano, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensuplarınca, inmeyi reddedince içinde bulunduğu aracıyla SEBIN merkezine götürülmüştü.