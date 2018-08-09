Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişiminden sorumlu olduğu iddia edilen muhalefet lideri ve bir muhalefet milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Ulusal Meclis'ye yapılan oylamada karar oy birliği ile alındı.

Venezuela'da Ulusal Meclis kararını verdi. Muhalefet lideri ve bir milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı.



Nicolas Maduro'ya suikast girişiminden sorumlu olduğu iddia edilen eski Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Julio Borges ile muhalefet Milletvekili Juan Requesense'nin dokunulmazlığı kalktı.



Kolombiya'da yaşayan Borges ve halihazırda gözaltında olan Requesense ile ilgili karar Ulusal Meclis'te oy birliği ile alındı.



Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello konuyla ilgili açıklamasında, "Bu kişiler suikast girişiminde yer aldığı düşünülen sadece iki isim ancak soruşturma sürüyor. Adalet yerini bulacak" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Başsavcı Tarık William Saab, ABD'nin Caracas Büyükelçisi James Story ile görüştü.



Görüşme ile ilgili her iki taraftan da bir açıklama gelmedi.



Nicolas Maduro uğradığı suikast girişiminden sonra yaptığı açıklamada, Kolombiya'da sürgünde yaşayan muhalefet lideri Borges'ın bu olaydan sorumlu olduğunu ifade etmişti. Maduro Requesense'nin de şüpheliler arasında olduğunu öne sürmüştü.





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