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Venezuela'da yasa dışı madene operasyon

Ordu güçlerinin düzenlediği operasyonda 18 kişi öldü

Venezuela'da yasa dışı madene operasyon

Venezuela'da yasa dışı bir madene düzenlenen operasyonda en az 18 kişinin öldüğü bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ordu yetkilisi, ülkenin güneyindeki Cicapra kentinde yasa dışı bir altın madenine operasyon düzenlediklerini belirterek, operasyon sırasında güvenlik güçleri ve madenin kontrolünü ele geçirmek isteyen silahlı çete arasında çatışma çıktığını kaydetti.

Çatışmada en az 18 kişinin öldüğünü aktaran yetkili, operasyonda silah, mühimmat ve el bombalarının ele geçirildiğini bildirdi.

Venezuela'nın Bolivar eyaletinde 2016'da bir toplu mezarda 17 madencinin cesedi bulunmuştu.
 


Kaynak: AA
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