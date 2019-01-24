Amerika Başkanı Trump'ın, Guaido'yu ülkenin "Geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından, Türkiye'den peş peşe Maduro'ya destek açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduroyu telefonla arayarak "Kardeşim, yanındayız" dedi. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek de "Türkiye seninle Maduro" mesajı verdi

Amerika'nın Venezuela'nın içişlerine yaptığı müdahalenin ardından Ankara, Maduro'ya destek çıktı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nicolas Maduro'yu telefonla arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti "Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız” dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye, bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır" ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Amerika'nın Venezuela'nın içişlerine karıştığını belirtti. Yaşanan gelişmelerin endişe verdiğini söyleyen Çavuşoğlu "Bu bir kaosa yol açabilir. Cumhurbaşkanımız Maduro'yu arayarak desteğini iletti. İnşallah, Venezuela sükunetle bu durumu atlatabilir aksi takdirde vahim gelişmeler olabilir." ifadelerini kullandı.



Hükümet dışında Venezuelaya destek veren tek siyasi parti ise Vatan Partisi oldu.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Venezuela halkı devrimci önder Nicolas Maduro'nun etrafında kenetlenerek Trump'a gereken cevabı verecektir. Vatan Partisi olarak Venezuela devleti, milleti ve devrimci önder Maduro ile birlikteyiz" dedi.



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