Venezuela'nın, Washington'daki Büyükelçiliğinin korunması için Türkiye'nin ''hami devlet'' olmasını teklif ettiği ortaya çıktı. Açıklamayı Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samuel Moncada yaptı. Tekliflerinin Amerika tarafından reddedildiğini belirten Moncada, "Bizi tanımadıklarını, Guaido'yu tanıdıklarını söylediler" dedi

Caracas ile Washington arasındaki diplomatik gerilim sürüyor.



Amerika, Venezuela'daki büyükelçiliği için üçüncü bir olan İsviçre'yi "koruyucu devlet" olarak seçmişti. Buna karşılık Venezuela'nın da Washington Büyükelçiliğinin korunması için Türkiye'nin "hami devlet'" olmasını teklif ettiği ortaya çıktı.



Açıklamayı Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samuel Moncada yaptı. Tekliflerinin Amerika tarafından reddedildiğini belirten Moncada, "Bizi tanımadıklarını, Guaido'yu tanıdıklarını söylediler" dedi.



Bir süredir Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verenler, Washington'daki büyükelçilikte eylem yapıyor. Amerika ise eylemlerin bitirilip binanın Juan Guaido taraftarlarına verilmesini istiyor.



Venezuela hükümeti çalışanları tarafından binaya davet edildiklerini belirten göstericiler polisin kendilerini zorla çıkarmaya hakkı olmadığını savunuyor.



Amerika ise göstericilerin binayı boşaltması için her türlü yola başvuruyor. Geçen hafta binanın su ve elektriği kesilirken, göstericilerin dışarından yiyecek temin etmesinin de önüne geçildi.



ulusal.com.tr