Venezuela'daki Amerikan destekli darbe kalkışmasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan tepki geldi. Erdoğan "Darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır." ifadelerini kullandı. Venezuela'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajından dolayı teşekkür geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Venezuela'daki Amerikan destekli darbe kalkışmasını kınadı.



Erdoğan, paylaşımında, "Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır." dedi.

"Halkın egemen olduğu, başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir. Demokrasilerde sandık esastır. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır."



Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası Venezuela'dan teşekkür geldi.



Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın, darbe girişimini kınayan açıklamalarını paylaştı. Açıklamalar karşısında memnuniyetini dile getiren Arreaza "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uluslararası hukuka ve barışa verdiği kararlı ve açık destek ile Venezuela'daki demokrasiye gösterdiği saygı için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

