Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, Venezuela'daki muhaliflere destek veren ABD Başkan Yardımcısı Pence'e tepki gösterdi. Rodriguez, Pence'e "kendi işine bak" dedi

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela muhalefetine destek vererek "Sesinizi yükseltin" diyen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, "Kendi işlerinle ilgilen." dedi.



Basın toplantısında konuşan Rodriguez, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajla muhalefete açık desteğini ilan eden ABD Başkan Yardımcısı Pence'e cevap verdi.



Pence'in "Sesinizi duyurun" ifadeleriyle muhalefete desteğinin "açık bir darbe çağrısı" olduğunu söyleyen Rodriguez, "Mike Pence, bugün ne yapılması gerektiği yönünde talimatlar vererek Venezuela'yı yönetmeye çalışıyor" diye konuştu.



ABD'deki federal hükümetin kapalı olduğuna işaret eden Rodriguez, Pence'e "Kendi işlerinle ilgilen" dedi.



Birkaç gün önce de Caracas'ın yoksul semtlerinden Cotiza'da "halkın yanında" olduğunu belirten bir grup asker darbe girişiminde bulunmuştu. Askerler, Venezuelalılara sokağa çıkma çağrısı yapmasının ardından tutuklanmıştı.



ulusal.com.tr