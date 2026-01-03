Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez: Venezuela’nın tek bir devlet başkanı vardır, o da Maduro’dur

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i yakalayarak ülke dışına çıkarmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Rodriguez, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello’nun yanı sıra diğer Venezuelalı yetkililerle bir araya geldi. Açıklamasında Maduro ve eşi Cilia Flores’in serbest bırakılması çağrılarını yineleyen Rodriguez, Venezuela halkına ülkelerini savunmak için sakinlik ve birlik çağrısında bulundu.

“VENEZUELA HİÇBİR ÜLKENİN SÖMÜRGESİ OLMAYACAKTIR”

ABD’nin müdahalesine ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin yeni yönetimine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösteren Rodriguez, Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaktır dedi.

Trump’ın kendisinin devlet başkanı olarak yemin ettiğine yönelik iddialarını da “Venezuela’nın tek bir devlet başkanı vardır, o da Nicolas Maduro’dur.” diyerek yalanladı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, Venezuela’daki gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında Delcy Rodriguez’e değinmişti. Trump, Venezuela’nın yönetimine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biz çekilip gidersek kim devralacak? Devralacak kimse yok. Maduro tarafından atanmış bir başkan yardımcısı var. Şu anda başkan yardımcısı sanıyorum başkan konumunda. Kısa süre önce başkan olarak yemin etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile uzun bir görüşme yaptı ve ‘Neye ihtiyacınız olursa yapacağız’ dedi. Çok nazikti ama zaten başka seçeneği yok.”

Rodriguez’in açıklamaları, Trump’ın bu sözlerine doğrudan yanıt olarak değerlendirildi.