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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan askerlere talimat

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret etti. Amerika'nın darbe girişimine karşı "birlik ve disiplin" talimatı verdi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan askerlere talimat

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro emperyalist darbe girişimine karşı birlik ve disiplin talimatı verdi.

Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı'nda askerleri ziyaret eden Maduro, askerlerin eğitim faaliyetlerini inceledi, komutanlarla bilrikte koşuya katıldı.

Maduro, "Venezuela tarihinin en önemli askeri hareketliliklerine hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Maduro, "Hiç kimse kutsal gökyüzümüze dokunmasın diye tüm silah sistemlerini, askeri gücü, operasyon kabiliyetini, asker sivil birliğini ve milis kuvvetleri hazır tutacağız." şeklinde konuştu.

Maduro,ülkesine yönelik komplolara rağmen, güvenlik güçlerinin Venezuela'ya ve anayasasına giderek daha sadık hale geldiğini söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #maduro #Venezuela #carabobo
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