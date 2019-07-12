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Venezuela: Görüşmeler sona erdi

Venezuela Hükümeti ve muhalefet arasındaki diyalog toplantıları sona erdi. Tarafların herhangi bir anlaşmaya varıp varmadığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Venezuela: Görüşmeler sona erdi

Hükümet ile muhalefet temsilcileri, ülkede süren krizin barışçıl çözümü adına Barbados da yeniden bir araya geldi.  Norveç'in arabulucuğunda yapılan görüşmede, Venezuela  Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve muhalif Juan Guaido'nun temsilcileri yer aldı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı ve hükümetin başmüzakerecisi Jorge Rodriguez, 3 gündür devam eden müzakerelerin tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden "Uyuşmazlıkların anayasal ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi için Barbados'ta kurulan daimi barış masasının bu turu tamamlandı" dedi.

Miranda eyaletinin valisi Hector Rodríguez ise görüşmelerde, ülkedeki problemleri içeren altı maddelik bir programın üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Görüşmelere karşı iyimser olduğunu belirten Rodríguez, tarafların kalıcı diyaloglar kurma konusunda anlaşabileceğini  söyledi. Ülkede barış için birlikte çalışmaya hazır olduklarını da belirtti.

Venezuela hükümetinin temsilcileri diyalog sürecinin daimi olması için ısrarcı olacaklarını ifade etmişti. Muhalif Juan Guaido ise diktatörlüğü sona erdirmek için müzakerelere katıldıklarını söylemişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Venezuela
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