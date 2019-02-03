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Venezuela halkı devrimine sahip çıktı

Hugo Chavez'in yemin ederek Venezuela devlet başkanı olduğu tarih 2 Şubat 1999 aynı zamanda Bolivarcı Devrim'in de miladı sayılıyor. Bu yıl 20. yılını dolduran Bolivarcı Devrim Venezuelalılar tarafından şehirlerin meydanlarında coşkuyla kutlandı. Devlet Başkanı Maduro yaptığı konuşmada Venezuela'ya gerçek demokrasinin devrimle birlikte geldiğini söyledi

Venezuela halkı devrimine sahip çıktı

Venezuela'da halk Bolivarcı Devrim'in 20. yılını sokaklarda coşku içinde kutladı.

2 Şubat 1999'da Hugo Chavez Devlet Başkanı olarak yemin etmiş böylece ülkedeki ulusal bağımsızlıkçı Bolivarcı güçlerin iktidarı başlamıştı.

Halk başta ABD olmak üzere ülkelerine müdahale etmek isteyen dış güçlere birlik ve kararlılık mesajı verdi.

Bolivarcı Devrim'in 20. yıl kutlamalarının merkezi başkent Caracas'tı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in katıldığı kutlamalara yüz binlerce Caracaslı katıldı.

Mitinge sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve hükümetin seferberlik durumunda silah altına almak için örgütlediği Bolivarcı milisler de katıldı.

Maduro mitingde yaptığı konuşmada Venezuela halkının Bolivarcı devrime sahip çıktığını söyledi.

Venezuela'da sadece başkent Caracas da değil, Maracaib, Lara, Yaracuy, Barmas ve Falcon şehirlerinde de meydanlarda bulunan halk devrimin 20. yılını kutlarken Maduro Hükümetine de destek verdi.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #hugo chavez #Venezuela
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