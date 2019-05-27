Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve ABD'nin desteklediği muhalif lider Guaido'nun'nun temsilcileri Oslo'da bir araya gelecek. Norveç'in arabuluculuğunda gerçekleşecek görüşme, ilk resmi görüşme olma özelliğini taşıyor.

Venezuela'da Devlet başkanı Nicolas Maduro ve ABD destekli darbe girişiminde bulunan muhalif Juan Guaido'nun'nun temsilcileri Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya gelecek.



Daha önce Oslo'da yapılan gayriresmi göirüşmeyi hükümet kanadı duyurmuş Guaido ise reddetmişti.



Guaido, bu kez muhalefet temsilcilerinin Oslo'da meşru hükümet ile görüşeceğini kabul etti.



Guaido, Maduro ile yapılacak olası bir olası bir anlaşmanın devlet başkanının görevden ayrılmasını ve yeniden seçimlere gidilmesini de beraberinde getirmesi gerektiğini dile getirdi.



Guaido'nun muhalefet kuruluna Meclis Sözcü Yardımcısı Stalin Gonzalez ve eski milletvekili Gerardo Blyde liderlik edecek. Gelecek hafta yapılacak görüşmelerde Maduro'nun heyetinde ise kimlerin yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.



Norveç, daha önce de Kolombiya ve FARC örgütü arasında 2016'da varılan barış anlaşmasına destek olmuştu.





ulusal.com.tr