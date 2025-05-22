Venezuela ile Guyana arasında on yıllardır devam eden Esequibo bölgesi anlaşmazlığı yeniden alevlendi. Venezuela Devlet Nicholas Başkanı Maduro, yaklaşık 160 bin kilometrekarelik ihtilaflı bölgenin “tamamen geri alınması” konusunda kararlı olduklarını söyledi. Guyana yönetimini ise, toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guyana ile aralarındaki toprak anlaşmazlığının odağındaki Esequibo bölgesinin geri alınacağını açıkladı.Maduro, bu bölge üzerindeki hak iddialarının değişmeyeceğinin altını çizdi. Yaklaşık 160 bin kilometrekarelik bölgenin "tamamen geri alınması" konusundaki iradelerinin güçlü olduğunu söyledi.

Guyana hükümetini, ABD’li enerji şirketi ExxonMobil'e "kölelik" yapmakla suçlayan Maduro, "Gerçekler her zaman kazanır ve biz kazanacağız." dedi.

Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali ise, Maduro’ya tepki göstererek, "Guyana, şimdi de gelecekte de topraklarının tek bir santimetresini bile vermeyecek." dedi.

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor. Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti. Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak bölgenin kendisine ait olduğunu ilan etti.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.