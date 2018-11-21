Venezuela ile komşusu Kolombiya'nın ilişkileri kopma noktasına geldi. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque , ocak ayından itibaren Venezuela ile diplomatik ilişkileri durduracaklarını açıkladı. Maduro ise Kolombiyalılara seslendi. Emperyalizmin oyununa gelmemeleri çağrısı yaptı.

ABD ile yakın ilişkileri bulunan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, komşusu Venezuela ile ocak ayından itibaren tüm diplomatik ilişkilerini keseceğini açıkladı.



Venezuela tarafı ise duruma sert tepki gösterdi. Hem Venezuela Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yayımladı hem de Devlet Başkanı Nicolas Maduro sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



Venezuela Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Duque için, "adam kaçırma, sahte deliller, uyuşturucu üretimi, uyuşturucu kaçakçılığı, paramiliter güçler, toplum liderlerine yönelik suikastler ve şiddet dünyasının lideri bir ülkenin devlet başkanı" ifadeleri kullanıldı.



Venezuela Devlet Başkanı Maduro da Kolombiya kamuoyuna yaptığı açıklmada "Yanlış bilgiler, nefret ve yalanlarla, Venezuela'nın meşru Devlet Başkanını ve 'Bolivarcı Devrimi' hedef alınıyor" dedi.



Kolombiya Devlet Başkanı Duque, dün ülkesinde katıldığı radyo programında Venezuela'nın teröristleri barındırarak Birleşmiş Milletler'in 1373 sayılı kararını ihlal ettiğini söylemişti.



Bu tartışmalar bağlamında Amerika'nın, Venezuela'yı "teröre destek veren ülkeler listesine" alacağı ileri sürülüyor.



ulusal.com.tr