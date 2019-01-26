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Venezuela'nın altınlarına el konuldu

İngiltere Merkez Bankası'nın, Amerika'nın baskısıyla, kasasındaki Venezuela Merkez Bankasına ait 1,2 milyar dolarlık altının transferine izin vermediği iddia edildi. Haberlere göre, Amerika'nın baskısı nedeniyle transfer talebi reddedildi

Venezuela'nın altınlarına el konuldu

İngiltere Venezuela'nın altınlarını gasp ediyor. Bu iddia Amerika merkezli Bloomberg'de yer aldı.

Habere göre, Venezuela Merkez Bankasının, İngiltere Merkez Bankasındaki 8 milyar dolarlık altın rezervinden, 1,2 milyar dolarlık kısmını transfer talebi reddedildi.

Venezuela'da darbe planlayan ve korsan devlet başkanı ilan eden Amerika, ülkeyi ekonomik olarak sıkıştırmaya devam ediyor.

Haberde, transfere, Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, İngiliz meslektaşlarına uyguladıkları baskı nedeniyle izin verilmediği öne sürüldü.

Venezuela, aylardır İngiltere Merkez Bankası'ndaki rezervlerine ulaşmaya çalışıyor. Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega Sanchez (Kaliksto Ortega Sançez), aralık ayında transfer anlaşması yapmak için İngiltere'ye gitmiş ancak sonuç alamamıştı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Venezuela #ingiltere
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