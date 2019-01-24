Kameralar çıkan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, "Seçilmiş başkanımıza darbe girişimini kabul etmiyoruz." dedi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, silahlı kuvvetlerin ABD destekli Juan Guaido'nun başkanlığını tanımayacağını açıkladı.



Padrino Lopez tarafından yapılan açıklamada "Anayurdun askerleri gizli çıkarları olanlar tarafından yasadışı olarak dayatılan başkanı kabul etmeyecek" diyerek, Venezuela ordusunun "anayasayı ve ulusal egemenliği koruyacağını" ifade etti.



ABD Başkanı Donald Trump, gün içerisinde Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamış, Trump'ın açıklamasının ardından bölgedeki ABD destekli hükümetler benzer yönde kararlar aldıklarını duyurmuşlardı.