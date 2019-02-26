Amerikan yönetimi Venezuela'ya karşı planları kapsamında Lima'da düzenlediği toplantıda para kartını da açtı. Ancak Caracas'a karşı askeri müdahale girişimi boşa çıkıyor. Avrupa ülkelerinden sonra ABD'nin Lima'da topladığı bölge ülkeleri de askeri müdahaleye karşı çıktı. Askeri müdahaleye karşı bildiri yayımlayan Lima grubunda, Brezilya etkisi dikkat çekti. Meksika, Lima toplantısına katılmadı.

Venezuela'daki krizin masaya yatırıldığı Lima Grubu toplantısında, askeri müdahaleden kaçınılması çağrısı yapıldı. Bu gelişme önemli... Çünkü ABD'nin Venezuela konusunda bölge ülkeleri arasında yaptığı kışkırtmada askeri seçenek şimdilik devre dışı kalmış oldu.



Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay ve Peru'nun dışişleri bakanlarının yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun katıldığı 11. Lima Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yapıldı.



Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ve Peru Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hugo de la Zela Martinez'in toplantı sonrası okudukları 18 maddelik bildiride, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetince "Sözde halka uygulanan baskı, gıda, ilaç ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma" eylemleri kınandı.



Bildiride, Uluslararası Ceza Mahkemesine, Venezuela'daki sözde ağır durumu, Maduro hükümetinin sivil halka karşı uyguladığı sözde şiddeti ve insanlığa karşı işlenen suç kapsamında ele alınan uluslararası yardımın ulaştırılmasına izin vermemeyi dikkate alması için başvuru yapılacağı açıklandı.



Öte yandan, Venezuela ile hâlâ iş birliği içinde olan ülkelere, siyasi krizin çözülmesine yardımcı olmaları için çağrıda bulunulacağı belirtildi. Venezuela'ya askeri müdahaleden kaçınılması çağrısı yapılan bildiride "Venezuela'da demokrasiye geçiş, bizzat Venezuelalılar eliyle barışçıl yoldan, anayasa ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik ve politik çevrelerce desteklenerek, silah kullanmadan gerçekleştirilmelidir" ifadesi yer aldı. Bu arada, Meksika, Lima Grubu'nda yer almasına rağmen toplantıya katılmadı.





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