Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam yapılacak. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu zammın Amerika'ya karşı savaşta işçileri koruyacağını söyledi.

Venezuela lideri Nicolas Maduro, asgari ücrete Ocak ayından itibaren yüzde 40 zam yapma kararı aldıklarını söyledi.



Ekonomistler asgari ücrete yapılan zammın zaten yüksek olan enflasyonu tetikleyeceği uyarısı yapıyor.



Ancak Maduro, 'bu zammın, Amerika'nın sosyalist uluslarına yönelik ekonomik savaşına karşı işçileri koruyacağını' söyledi.



ABD 2017 başında, Maduro'ya ekonomik yaptırım kararı almıştı.Yıl içinde ülkede geniş çaplı gösteri ve şiddet olayları yaşanmıştı.Nicolas Maduro, ABD'yi 'sosyalizmi' sabote etmekle suçladı.



Venezuela'da zam sonrası asgari ücret 797 bin 510 bolivars yani 79 dolar oldu.



ulusal.com.tr