banner962
Sosyal medyayı salladı
Sosyal medyayı salladı
Ruhani: Düşmanlara karşı uyanık olun
Ruhani: Düşmanlara karşı uyanık olun
İstanbul'da o vapur hattı iptal ediliyor
İstanbul'da o vapur hattı iptal ediliyor
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi

Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam

Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam yapılacak. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu zammın Amerika'ya karşı savaşta işçileri koruyacağını söyledi.

Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam

Venezuela lideri Nicolas Maduro, asgari ücrete Ocak ayından itibaren yüzde 40 zam yapma kararı aldıklarını söyledi. 

Ekonomistler asgari ücrete yapılan zammın zaten yüksek olan enflasyonu tetikleyeceği uyarısı yapıyor.

Ancak Maduro, 'bu zammın, Amerika'nın sosyalist uluslarına yönelik ekonomik savaşına karşı işçileri koruyacağını' söyledi.

ABD 2017 başında, Maduro'ya ekonomik yaptırım kararı almıştı.Yıl içinde ülkede geniş çaplı gösteri ve şiddet olayları yaşanmıştı.Nicolas Maduro, ABD'yi 'sosyalizmi' sabote etmekle suçladı.

Venezuela'da zam sonrası asgari ücret 797 bin 510 bolivars yani 79 dolar oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Venezuela #nicolas maduro
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Yeni yıla çalışarak girdiler
Sonraki Haber
2018'de uyum yasaları gündeme gelecek, erken seçim ve ittifaklar tartışılacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.