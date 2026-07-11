Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor! Depremde ölü sayısı 4 bin 118'e yükseldi

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, ülkeyi sarsan felaketin ardından güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, enkaz altından çıkarılan cenazelerle birlikte felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 4 bin 118'e çıktı. Yaralı sayısında ise bir değişiklik yaşanmadığı ve 16 bin 740 seviyesinde kaldığı bildirildi.

Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar 6 bin 462 kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

BİNLERCE BİNA YIKILDI, AİLELER SOKAKTA KALDI

Depremin yapı stokunda oluşturduğu hasarın boyutları da netleşiyor. Resmi rakamlara göre, bölgedeki 856 bina hasar alırken, 190 bina tamamen yıkıldı. Barınma alanlarını kaybeden 17 bin 907 depremzede evsiz kaldı.

Devlet kurumları ve yardım kuruluşları, bölgedeki yaraları sarmak için faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda 29 bin 966 depremzedeye tıbbi yardım ulaştırıldı, 86 bin 794 aileye ise temel yardım malzemeleri sağlandı.

Afet bölgesinde umutlu bekleyiş ve arama-kurtarma çalışmaları geniş çaplı bir katılımla yürütülüyor. Sahadaki operasyonlara 3 bin 454 uluslararası görevli destek veriyor. Ayrıca 30 bin 76 yerel görevli ve 29 bin 843 gönüllü de enkaz alanlarında aktif olarak çalışıyor.

NE OLMUŞTU?

Venezuela, 24 Haziran tarihinde sadece 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsılmıştı. Birçok bölgede büyük bir yıkıma neden olan çifte depremin ardından yer kabuğundaki hareketlilik durmadı. Ana sarsıntıların yaşandığı günden bu yana bölgede toplam bin 171 artçı sarsıntı kaydedildi.

Bakanlık tarafından daha önce yapılan bilgilendirmede ölü sayısı en az 3 bin 889, yaralı sayısı ise yine 16 bin 740 olarak açıklanmıştı. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları ilerledikçe can kaybı sayısındaki artış devam etti.