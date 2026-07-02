Venezuela'da çifte deprem felaketi! 7 günlük ulusal yas ilan edildi

Yıkıcı sarsıntıların ardından arama-kurtarma çalışmaları zamana karşı yarışla sürerken, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, hayatını kaybeden binlerce vatandaşın anısına ülke genelinde 7 günlük Ulusal Yas ilan edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden ulusa seslenen Rodriguez, sevdiklerini kaybeden ailelerin derin acısını paylaştıklarını belirterek bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

SADECE 39 SANİYE ARAYLA DEHŞETİ YAŞADILAR

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan sismik verilere göre, felaket 24 Haziran'da peş peşe gelen iki büyük darbeyle yaşandı. İlki 7.2, ikincisi ise sadece 39 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde gerçekleşen çifte deprem, altyapıyı ve yerleşim yerlerini yerle bir etti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan ilk ekonomik hasar tespit çalışmalarında, fiziki yıkımın faturasının en az 6,7 milyar dolar olduğu açıklandı.

CAN KAYBI 2 BİNİ AŞTI, 68 BİN KİŞİ ARANIYOR

Enkaz kaldırma faaliyetleri ilerledikçe korkulan bilanço da netleşmeye başladı. Resmi makamlardan yapılan son dakika açıklamalarına göre:

Can Kaybı: Doğrulanmış ölü sayısı 2 bin 295'e yükseldi.

Kayıp İhbarı: Deprem anından bu yana kendisinden hiçbir haber alınamayan ve enkaz altında olduğu tahmin edilen kişi sayısı 68 bini aşmış durumda. Yetkililer, can kaybının katlanarak artmasından ciddi endişe duyuyor.

TÜRKİYE DAHiL DÜNYA SEFERBER OLDU: SAHADA DEV OPERASYON

Afet bölgesinde evsiz kalan ve açlıkla mücadele eden 80 bin 800'den fazla aileye acil insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Bölgede yürütülen dev operasyonun lojistik dökümü ise küresel dayanışmayı gözler önüne seriyor:

Personel Sayısı: 26 bin 121 resmi Venezuela personeline ek olarak 15 bin 467 gönüllü vatandaş sahada çalışıyor.

Uluslararası Destek: Dünyanın dört bir yanından gelen 3 bin 660 uzman arama-kurtarma görevlisi, 148 özel eğitimli köpek ve 49 ağır teknik araçla enkazlara müdahale ediyor.

Türkiye de Sahada: Deprem tecrübesi yüksek olan Türkiye'den giden arama-kurtarma ekiplerinin (AFAD/UMKE) de bölgedeki kritik noktalarda canlı ibaresi aradığı bildirildi.