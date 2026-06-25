Venezuela'da kıyamet gecesi! 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2'lik iki dev deprem!

Başkent Caracas başta olmak üzere çok sayıda büyük şehirde ağır yıkım yaşanırken, hükümet olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yapan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ilk belirlemelere göre felakette en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 700 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Özellikle La Guaira şehrinde düzinelerce binanın yerle bir olduğunu belirten Rodriguez, yaşanan durumu "gerçek bir trajedi" olarak nitelendirdi.

BAŞKENTTE GÖKDELEN YERLE BİR OLDU: 22 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Depremin merkez üssü ve çevresinde sarsıntının yol açtığı dehşetin boyutu saatler geçtikçe daha net ortaya çıkıyor. Başkent Caracas'ın en yoğun bölgelerinden biri olan Altamira semtinde, en az 22 katlı dev bir binanın tamamen yıkıldığı bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan yüzlerce kişiye ulaşmak için çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdığı aktarıldı. Başkent genelindeki yüzlerce binada da ağır hasar oluştuğu ve çökme tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Art arda gelen şiddetli depremlerin ardından büyük bir şok yaşayan Caracas sakinleri, gün batımından saatler sonra bile evlerine dönemeyerek geceyi sokaklarda, parklarda ve açık alanlarda geçirmeye başladı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTILAR: "BİZİ BİR YANDAN DİĞER YANA SAVURDU"

Depreme evlerinde yakalanan ve sağ kurtulmayı başaran Venezuela vatandaşları, yaşadıkları dehşet anlarını dünya basınıyla paylaştı. Caracas sakinlerinden Hector Ricci, depremin ilk anlarını, "Başlangıçta yavaşça başladı, sonra hızlandı ve sonunda hepimiz evlerimizi terk edip dışarı çıkmak ve bir araya gelmek zorunda kaldık" sözleriyle aktardı.

Sarsıntıya dairesinde yakalanan Roberto Gamas ise depremin şiddetini şu ifadelerle dile getirdi:

"Bina gerçekten bir yandan diğer yana sallandı. İnanılmazdı. Sarsıntının şiddeti inanılmazdı. Yürüyorduk ve bizi resmen savuruyordu. Dairedeki her şey yere düştü. Neyse ki, Tanrı'ya şükür, dışarı çıkmayı başardık."

Bölgede kırılan fay hatları nedeniyle çok şiddetli artçı sarsıntılar devam ederken, enkaz altından ses alan ekiplerin zamanla yarışı dakika dakika sürüyor. Uluslararası yardım çağrılarının ardından birçok ülkenin bölgeye arama kurtarma ekibi sevk etmeye hazırlandığı öğrenildi.