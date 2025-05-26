Venezuela’da parlamento ve bölgesel seçimler yapıldı

Venezuela’da Ulusal Meclis ve eyalet valilikleri için seçimler yapıldı. Meclis ve valilik seçimlerinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu birinci parti oldu.

Venezuela’da parlamento ve bölgesel seçimler yapıldı
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Venezuela’da Ulusal Meclis ve eyalet valilikleri için seçimler yapıldı. Meclis ve valilik seçimlerinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu birinci parti oldu.

VENEZUELA’DA PARLAMENTO VE BÖLGESEL SEÇİMLER YAPILDI

Hem Ulusal Meclisteki sandalyelerin çoğunluğunu hem de 24 eyaletin 23’ünü Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu Büyük Vatansever Kutup kazandı.

Ulusal Seçim Konseyi tarafından açıklanan ilk verilere göre Büyük Vatansever Kutup, oyların yüzde 82,68'ini elde etti. Seçimin ardından Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Elvis Amoroso, uluslararası gözlemcilere teşekkür etti.

Seçimlerde Venezuela tarihinde ilk kez komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olan, doğal kaynaklar açısından zengin Esequibo bölgesinde de bir vali, Ulusal Meclise 8 milletvekili ve 7 bölgesel yasama konseyi üyesi seçildi. 
Seçimlerden önceki hafta ülkede seçimleri sabote etmeye yönelik planlara karıştığı gerekçesiyle 50'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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