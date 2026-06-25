Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 188'e yükseldi

Venezuela'da büyük yıkıma yol açan afet sonrası yürütülen çalışmalara dair son veriler paylaşıldı. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sahadaki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinin aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Rodriguez'in açıklamasına göre, felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 188'e ulaşırken, yaralanan kişi sayısı bin 520 olarak kayıtlara geçti.

YÜZLERCE KİŞİ HALA GÖÇÜK ALTINDA

Bölgede zamanla yarış devam ederken, yetkililer enkaz altında kalan vatandaşların durumuna ilişkin tespitlerini sürdürüyor. Meclis Başkanı Rodriguez, halihazırda yaklaşık 200 kişinin hala yıkılan binaların enkazı altında bulunduğunun değerlendirildiğini aktardı.

39 SANİYE ARAYLA İKİ BÜYÜK YIKIM

Ülkede meydana gelen felaket dün yerel saatle 18.04 sıralarında başlamıştı. Venezuela, ilk olarak 7.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bu ilk sarsıntıdan yalnızca 39 saniye sonra bölge, bu kez 7.5 büyüklüğündeki ikinci bir şiddetli depremle yıkıma uğradı.

Meydana gelen çifte felaketin ardından ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) olası can kayıplarına ilişkin bir değerlendirme yayınladı. Kurum, felaketteki can kaybının büyük ihtimalle binlerle ifade edileceğini kaydetti.

Ayrıca USGS raporunda, ölü sayısının 10 bini aşma ihtimalinin kayda değer derecede yüksek olduğu belirtildi.