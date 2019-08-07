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Venezuela'dan ABD'ye tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'nın ABD'deki varlıklarını dondurmasına Venezuela'dan tepki geldi. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza "ABD'ye hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Venezuela'dan ABD'ye tepki

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin ülkedeki Venezuela'ya ait mal varlıklarını dondurması hakkında konuştu.

Venezuelalı Bakan, "ABD'ye hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, yeni kararnamenin Venezuela hükümetini ticari ve ekonomik yönden bastırmak için çıkarılan yedinci kararname olduğunu hatırlattı.

Ariza ayrıca Trump yönetiminin Venezuela'nın yurtdışındaki mal varlıklarının tamamının dondurulmasına ilişkin yeni bir kararname hazırladığını söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı, ülkesinin uluslararası piyasalara erişemediğini, bu nedenle bazı ilaçların satın alınamadığını belirtti.

Arreaza ABD'nin, Rusya ve Çin'e karşı giriştiği savaşta Venezuela'yı kendi bölgesi haline getirmek istediğine dikkat çekti.

Diğer yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen "Venezuela'da Demokrasi" adlı konferansta konuştu, tehditler savurdu.

Bolton, Maduro Hükümeti ile iş yapmak isteyen üçüncü şahıslara bir uyarıda bulunuyoruz; Çok dikkatli ilerleyin. Yozlaşmış ve tükenmekte olan bir rejimden faydalanmak için ABD ile olan ekonomik çıkarları riske atmaya gerek yok" ifadesini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #donald trump #abd #Venezuela
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