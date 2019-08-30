Emniyet harekete geçti
Emniyet harekete geçti
Kolombiya'ya sert cevap
Kolombiya'ya sert cevap
Twitter hesabı hacklendi
Twitter hesabı hacklendi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Venezuela'dan zafer mesajı

"Bu zafer bir çok toplumun ilham kaynağı... " Venezuela, Türk milletinin zaferini kutladığı mesajında "Türk Tarihi, Venezuela için ilham kaynağıdır." vurgusu yaptı. Rusya'da Zafer Bayramı'nı tebrik etti. Venezuela'nın mesajındaki ifadeler, Rusya'nın ise mesajında paylaştığı fotoğraf oldukça anlamlıydı... Amerika'dan ise cılız bir mesaj geldi.

Venezuela'dan zafer mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yabancı ülkelerin diplomatik misyonlarından kutlama mesajları geldi.

Venezuela Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Türk tarihi'nin Venezüella için ilham kaynağı olduğu" ifade edildi.

Rusya Ankara Büyükelçiliği de 30 Ağustos Zafer bayramını tarihi bir fotoğraf eşliğinde kutladı. Altına da bir not düşüldü. 

Bir kutlama da Amerika'dan yapıldı. ABD Elçiliği mesajında "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!" denildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Venezuela
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.