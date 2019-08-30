"Bu zafer bir çok toplumun ilham kaynağı... " Venezuela, Türk milletinin zaferini kutladığı mesajında "Türk Tarihi, Venezuela için ilham kaynağıdır." vurgusu yaptı. Rusya'da Zafer Bayramı'nı tebrik etti. Venezuela'nın mesajındaki ifadeler, Rusya'nın ise mesajında paylaştığı fotoğraf oldukça anlamlıydı... Amerika'dan ise cılız bir mesaj geldi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yabancı ülkelerin diplomatik misyonlarından kutlama mesajları geldi.



Venezuela Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Türk tarihi'nin Venezüella için ilham kaynağı olduğu" ifade edildi.



Rusya Ankara Büyükelçiliği de 30 Ağustos Zafer bayramını tarihi bir fotoğraf eşliğinde kutladı. Altına da bir not düşüldü.



Bir kutlama da Amerika'dan yapıldı. ABD Elçiliği mesajında "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!" denildi.





ulusal.com.tr