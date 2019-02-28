Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Maduro-Trump görüşmesine yönelik yaptığı teklifin reddedilmesi üzerine 'Bu onların her zaman yaptığı bir şey. Diyalog istemiyorlar. Savaşı düşünüyorlar. Ama bir kez daha bozguna uğrayacaklar' dedi

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine yönelik yaptığı teklifin ABD tarafından reddedilmesine sert tepki göstererek, “Bu onların her zaman yaptığı bir şey. Diyalog istemiyorlar. Savaşı düşünüyorlar. Ama bir kez daha bozguna uğrayacaklar” dedi.



Arreaza, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde AA muhabirine konuştu.



Türkiye'nin ülkesine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arreaza, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türk halkına övgüde bulundu.



Arreaza, “Türkiye çok önemli bir ülke. Türk insanı (krizin başından bu yana) bizim kardeşimiz oldu. Başkan Erdoğan, hem Venezuela ile hem de BM'nin ülkeme yönelik herhangi bir saldırganlığın önlenmesi bağlamındaki prensipleriyle, dayanışma gösteriyor” ifadesini kullandı.



İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumunda dün yaptığı konuşmada Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ABD Başkanı Trump'ın buluşmasını teklif ettiğini belirten Arreaza, teklifin, ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood tarafından reddedildiğini hatırlattı.



'YENİLGİYE UĞRAYACAKLAR'



Arreaza, ABD'nin ülkesine yönelik bir saldırısı durumunda yenilgiye uğratılacağını belirterek, “Bu onların her zaman yaptığı bir şey. Diyalog istemiyorlar. Savaşı düşünüyorlar. Ama bir kez daha bozguna uğrayacaklar” değerlendirmesinde bulundu.



Konsey'deki konuşmasında ABD'ye sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yapan Arreaza, “ABD ile diyalog neden olmasın. Devlet Başkanı Maduro ile Trump neden buluşmasınlar? Dolayısıyla ortak bir zeminde buluşup aralarındaki görüş ayrılıklarını izah edebilirler” ifadesini kullanmıştı.



Arreaza, ülkesine yönelik saldırgan tutumun sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, Maduro ve Trump arasındaki görüşmelerin Venezuela'da yapılması teklifinde bulunmuştu.



ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood ise düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'nın ABD Başkanı Trump'a yaptığı görüşme çağrısına olumsuz yanıt vererek, “Başkan Trump Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido” ifadesini kullanmıştı.